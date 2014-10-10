专访：日本“日圆先生”预计美元/日圆在106-111区间波动

路透东京10月10日 - 日本大藏省前任次官神原英资称，美元兑日圆目前可能在106-111区间波动，并表示日圆进一步快速贬值的话，可能损害资源匮乏的日本经济。

神原英资表示，如果日圆兑美元加速跌向115-120，日本可能需要进行干预以阻止其跌势，不过现在这种情况出现机率较低。神原英资在1990年代主导干预行动阻止日圆升值，因此被称为“日圆先生”。

“疲软日圆不再对日本经济有利，尤其如果兑美元跌至115-120，将是弊大于利，”神原英资周五接受路透专访时称。

他表示，因为日本企业已经把更多生产搬到海外，弱势日圆现在难以像以往那样提振进口，却会推高能源和食品进口成本。

神原英资现为经济学家和青山学院大学教授，1997年7月接任负责国际事务的大藏省次官，任职两年。现在他的言论仍为一些汇市人士所关注。

在他任内，日本曾抛售日圆以阻升日圆，藉此帮助出口商，也曾几度在日圆/美元贬逾140时出手买回--不过这在多半饱受强势日圆困扰的日本，并不多见。

“我发现基于日本外汇储备限制，卖美元的干预比进行买美元的干预要难。”

“当动用十分之一外汇储备从事卖美元的干预时，我想只能再进行十次。”

美元/日圆JPY=上周触及六年高点110.09，但本周五约报107.80，接近三周低点。

部分官员担心日圆会复强，但神原英资不以为意；他表示鉴于美国经济力道及日本因消费税上调使经济承受放缓压力，日圆不太可能恢复强势。

“虽然还不清楚美国何时会升息，但该国正朝结束货币宽松方向发展，”他说。“而日本的货币政策将继续宽松，因此(美元/日圆)未来半年左右将在一个区间内波动。”(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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