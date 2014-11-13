日圆兑美元挫至七年低点 因日本12月提前选举的臆测升温

路透纽约11月13日 - 美元兑日圆周四逼近七年高点，因市场对日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举的臆测升温。美元兑欧元下滑。

美元兑英镑上涨，升至14个月高位。

美元指数.DXY下滑0.1%，此前纽约联储总裁杜德利表示，如果美国在时机不成熟的情况下收紧货币政策，可能殃及经济复苏。

“市场看来乐于在当前区间内交投，等候美元上涨的时机，”道明证券首次外汇策略师Shaun Osborne表示，“我们认为长期而言美元将上涨。”

Osborne指出，本周对美元的投资兴趣降低，因美国公债收益率在上涨后回稳，且没有什么重大的美国经济报告可以指引方向。

“在周五美国发布零售销售数据后，可能出现多一些的兴致，”Osborne称。

美元兑日圆JPY=升0.2%，报115.71日圆，离周二触及的七年高位116.11日圆不远。在政府数据显示上周美国初请失业金人数增幅大于预期，但仍接近14年低点后，美元兑日圆一度低见115.32日圆。

如果提前举行大选，安倍可能将以更高民意支持获得连任，分析师相信，他将利用民意支持，实施第二轮提升通胀的政策，同时可能推迟销售税上调计划。这推动日经指数.N225上涨并令日圆承压。

据日本时事新闻社周四引述一名资深自民党议员称，看来首相安倍晋三已经决定进行提前选举。

外界广泛预计安倍晋三将视经济指标的情况作出选举决定，周一日本将发布第三季国内生产总值(GDP)数据。

欧元兑美元EUR=升0.3%，报1.2476美元。

英镑兑美元跌至14个月低点，因英国公布的楼市数据转弱，令昨日英国央行下调经济预估带来的英镑卖压进一步加重。

英镑兑美元GBP=尾盘跌0.4%，报1.5709美元，今年迄今下挫了5%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2475 1.2438 +0.30 -9.24 1.3745

美元/日圆 JPY= 115.73 115.47 +0.23 +9.91 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 144.38 143.59 +0.55 -0.17 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9632 0.9663 -0.32 +7.89 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5709 1.5779 -0.44 -5.12 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1365 1.1314 +0.45 +7.02 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8720 0.8717 +0.03 -2.17 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2020 1.2017 +0.02 -2.05 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7936 0.7882 +0.69 -4.35 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7879 0.7878 +0.01 -3.98 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.7936 6.8018 -0.12 +11.99 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4766 8.4633 +0.16 +1.65 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.4278 7.4217 +0.08 +15.40 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2615 9.2313 +0.33 +4.68 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/王丽鑫; 审校 母红/龚芳)

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