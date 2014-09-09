焦点：日圆下跌激不起日股热情 市场观点出现转折

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透东京9月9日（撰稿 Lisa Twaronite/Hideyuki Sano） - 日本正警觉到恩典可能变成诅咒的现实：决策当局所追求的日圆贬值，对于部分企业及整体经济而言有其负面效应。
日圆兑美元周二跌至六年低点106.39，因投资人反映了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将随着美国经济持续复苏而升息的预期心理。
相比之下，日本央行料将维持超宽松政策，直到达成2%通胀目标为止。
日圆疲软向来被视为利好日本出口商，因出口品在海外市场会变得更加便宜，从而提高吸引力，业者的获利也随之增加。对于寻求打击通缩的决策官员而言，日圆贬值也会成为有利因素。
“日圆走软有利有弊，但我认为应该优先考虑达到2%的通胀目标，因为过去17年里通缩都是日本经济的噩梦，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示。
“但是日圆走软会增加从海外进口的成本，也会有损日本进口商的收入，”她表示。
进口燃料价格也已上涨，波及经济并推动日本在3月止财年创下有史以来最大的贸易赤字--13.75万亿日圆(1,293亿美元)。
股市对周二日圆下跌的反应体现出这一真实困境。虽然日经指数.N225收高0.3%，但东京证交所的下跌股与上涨股之比为三比二，说明投资者认为日圆走软不再利好大部分公司。
很多重要经济界人士也已开始关注可能发生的变化。
**日圆太疲弱了也不好**
日本经济团体连合会会长榊原定征周一称，日圆/美元汇率在105日圆对日本经济来讲是合适的水平，但没有呼吁日圆进一步下跌。
前日本财务省财务官、现任日本国际协力银行(JBIC)高层渡边博史说得更直接，他上周表示，日圆进一步走软可能对该国工业产生负面影响。
商业群体最近的表态，反映出对日圆购买力下降的担忧。瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama在客户报告中指出，商业领袖们对日圆走软带来的好处产生质疑，表明日本经济已进入一个新阶段。
今年初参与一项路透企业调查的400家公司的高层中，有超过90%的比例希望日圆/美元汇率在90-110的宽幅区间波动。只有5%表示希望日圆汇率跌破110。
此外，疲软日圆给出口商带来的益处，也不像以前外部需求推动日本经济的年代那么明显。
丰田汽车(7203.T)等大型公司已经将生产移至海外，而非在正在萎缩的日本市场进行扩张。日本央行8月政策会议记录亦显示，部分央行决策者认为，出口对于日圆下跌的反应越来越小。
日本财务大臣麻生太郎周二在记者会上表示，日圆大幅贬值将不受欢迎。
“货币快速升值意味着，随之可能快速贬值。逐步波动是可取的，这是对待货币的基本看法，”麻生太郎说。日本财务省有权管辖汇率政策。
“汇率水平是由市场决定，不是决策者可以操纵的。话虽如此，希望汇率稳定在与日本经济基本面相符的水平，”日本经济财政大臣甘利明称。
但虽然他们希望日圆汇率稳定，不过美元/日圆突破105日圆的关键阻力后，市场本身可能已经获得动能。
瑞穗证券首席外汇策略师Kengo Suzuki表示，投资者现在在为下周美联储会议做布局准备，之后美元有可能升至约107日圆。(完)
(编译/审校 张明钧/朱晓军/艾茂林/杜明霞/李爽/高琦/蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。