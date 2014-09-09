焦点：日圆下跌激不起日股热情 市场观点出现转折

图中为万元面额的日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京9月9日（撰稿 Lisa Twaronite/Hideyuki Sano） - 日本正警觉到恩典可能变成诅咒的现实：决策当局所追求的日圆贬值，对于部分企业及整体经济而言有其负面效应。

日圆兑美元周二跌至六年低点106.39，因投资人反映了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将随着美国经济持续复苏而升息的预期心理。

相比之下，日本央行料将维持超宽松政策，直到达成2%通胀目标为止。

日圆疲软向来被视为利好日本出口商，因出口品在海外市场会变得更加便宜，从而提高吸引力，业者的获利也随之增加。对于寻求打击通缩的决策官员而言，日圆贬值也会成为有利因素。

“日圆走软有利有弊，但我认为应该优先考虑达到2%的通胀目标，因为过去17年里通缩都是日本经济的噩梦，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示。

“但是日圆走软会增加从海外进口的成本，也会有损日本进口商的收入，”她表示。

进口燃料价格也已上涨，波及经济并推动日本在3月止财年创下有史以来最大的贸易赤字--13.75万亿日圆(1,293亿美元)。

股市对周二日圆下跌的反应体现出这一真实困境。虽然日经指数.N225收高0.3%，但东京证交所的下跌股与上涨股之比为三比二，说明投资者认为日圆走软不再利好大部分公司。

很多重要经济界人士也已开始关注可能发生的变化。

**日圆太疲弱了也不好**

日本经济团体连合会会长榊原定征周一称，日圆/美元汇率在105日圆对日本经济来讲是合适的水平，但没有呼吁日圆进一步下跌。

前日本财务省财务官、现任日本国际协力银行(JBIC)高层渡边博史说得更直接，他上周表示，日圆进一步走软可能对该国工业产生负面影响。

商业群体最近的表态，反映出对日圆购买力下降的担忧。瑞穗银行首席市场分析师Daisuke Karakama在客户报告中指出，商业领袖们对日圆走软带来的好处产生质疑，表明日本经济已进入一个新阶段。

今年初参与一项路透企业调查的400家公司的高层中，有超过90%的比例希望日圆/美元汇率在90-110的宽幅区间波动。只有5%表示希望日圆汇率跌破110。

此外，疲软日圆给出口商带来的益处，也不像以前外部需求推动日本经济的年代那么明显。

丰田汽车(7203.T)等大型公司已经将生产移至海外，而非在正在萎缩的日本市场进行扩张。日本央行8月政策会议记录亦显示，部分央行决策者认为，出口对于日圆下跌的反应越来越小。

日本财务大臣麻生太郎周二在记者会上表示，日圆大幅贬值将不受欢迎。

“货币快速升值意味着，随之可能快速贬值。逐步波动是可取的，这是对待货币的基本看法，”麻生太郎说。日本财务省有权管辖汇率政策。

“汇率水平是由市场决定，不是决策者可以操纵的。话虽如此，希望汇率稳定在与日本经济基本面相符的水平，”日本经济财政大臣甘利明称。

但虽然他们希望日圆汇率稳定，不过美元/日圆突破105日圆的关键阻力后，市场本身可能已经获得动能。

瑞穗证券首席外汇策略师Kengo Suzuki表示，投资者现在在为下周美联储会议做布局准备，之后美元有可能升至约107日圆。(完)

(编译/审校 张明钧/朱晓军/艾茂林/杜明霞/李爽/高琦/蔡美珍)

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