日圆守住涨幅 欧元因意大利政局不稳依旧承压

路透悉尼2月27日 - 日圆周三持于一个月高位附近,仍然非常有可能出现空头回补,意大利政局不稳令欧元依旧承压.

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克的讲话减轻了市场对于联储提早结束债券购买计划的担忧,也在一定程度上为美元的需求降温.

美元/日圆报91.99日圆,脱离周一触及的一个月低点90.85.欧元/日圆报120.18日圆,本周初一度跌至118.74.不过,美元和欧元兑日圆均未远离各自的多年高位94.57和127.71.

交易员表示,日圆走势陷入拉锯,部分投资者希望对之前极度作空日圆的仓位进行获利了结,另外一些投资者却考虑在目前水准上新建空仓.

投资者一直押注日本央行会推出大胆刺激举措以对抗通缩.有消息称日本政府本周将任命两位温和派人士担任央行高层,更加强化了市场这种看法.

但作空日圆的如意算盘被意大利扑朔迷离的选情所干扰,意大利选举有可能延后该国的改革,并重燃欧元区金融危机.

政治僵局令意大利借贷成本激升,该国今日稍后要进行的10年期和五年期新债标售将面临考验.

市场对欧元的焦虑重现,投资者迅速把关注重点从日圆转向欧元.欧元/美元在隔夜市场挫至1.3018附近的七周低点,最新报1.3060.欧元自2月1日触及15个月高点1.3711之后已经下滑约5%.

"我们推荐(自上周所及的1.3180)做多欧元/美元,并在1.2980止损,现在看起来这个止损位可能不保."巴黎银行分析师Vassili Serebriakov说.

"不过我们认为这并非新一轮欧洲债务危机的开端,因为意大利总体财政状况相对稳定,而且投资者似乎并未重仓持有欧洲资产,因此若解除仓位,影响应该也有限."

欧洲疑虑再起也打击商品货币,特别是此前高涨的新西兰元.

投资者缩减新西兰元多仓,打压其跌至0.8249美元,远离本月触及的17个月高点0.8534.

澳元也未能幸免,跌至四个月低位1.0200美元的支撑位.澳元最新报1.0232,若明确跌破1.0200将令市场焦点转向10月低点1.0149.

周三亚洲地区无重要经济面消息,市场关注目光放在意大利的公债标售.(完)

(编译/审校 郑茵/徐文焰/张荻)

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