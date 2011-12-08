调查：日圆未来数月料持坚 但2012年或缓步走贬

路透班加罗尔12月7日电---路透调查周三显示,日圆兑美元在未来几个月内将持坚,但在2012年将缓步走贬,因国内企业开始投资海外且美国经济加速复苏.

调查显示,美元兑日圆一个月後料为77日圆,六个月及一年後料分别为78及80日圆,与11月调查结果相同.这份调查在是关键的欧盟峰会召开前所进行,市场冀望该会可提出解决欧债危机的计画.

尽管数年来分析师始终认为日圆会走贬,但欧元区可能再陷衰退,加上美国及多数发达国家经济成长令人失望,均令身具避险功能的日圆需求强劲.

"今年差不多每个人都看走眼了,"法国东方汇理银行首席外汇策略师Mitul Kotecha表示;其指的是分析师对日圆贬值的预估并未成真.

"明年唱衰日圆也存在风险,但除了收益率差距以外,另一个看空日圆的原因是投资资金的流动."

日圆兑美元今年迄今升逾4%.Kotecha指出,日本寿险业者及邮政基金投资海外的意愿,为2012年日圆走贬的关键所在.

日圆在12月的走势料将更加震荡,年化波动率料为7.7%,11月时曾大跌至5.4%.(完)

--编译 龚芳;审校 张荻

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