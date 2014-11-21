香港《信报》：日圆愈贬值 环球经济愈见鬼

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（11月21日财经评论）
习广思
恒指及国指继续浮沉，反弹乏力，11月欧洲、日本、中国的采购经理指数初值均逊于预期，在经济放缓的日子，投资股市并不易为，特别是中国坚定不移地不减息、不降准，惟有继续持有日圆空仓。香港时间昨天凌晨，联储局的议息会议纪录没有什么新意，跟上月的议息声明差不多，今次没有委员再提忧虑美元强劲，美元看好的投资者更加放心。美元兑日圆续创新高，见118.9日圆水平，市场预期年底见120日圆水平，或者很快会到。日圆贬值，对世界其他经济都是坏消息，因为日本要为增长走到世界“抢食”，但已跟早几年日圆企在100水平以下的世界截然不同了，所谓多只香炉多只鬼，日本的出口对手都几难安枕。
金价周三深夜在1,200美元水平前脚软，原因是瑞士最新民调显示，反对央行增持黄金的被访者占了一半，成了主流；换言之，月底的公投失败机会甚高。金价在几分钟间急泻超过20美元，跌穿1,280美元，不少好仓遭砍掉。金融市场总是出人意表，昨晚金价守于1,285水平，看来金甲虫未肯认输。然而，美元与金价强弱明显，买强总较买弱易。昨天多国公布11月采购经理指数初值，中国及欧罗区的数字均逊于预期。欧罗区综合PMI（包括制造业及服务业）初值为51.4，连跌16个月，远低于市场预期的52.3。
至于德国和法国，两国经济表现比边缘国还要差，那么靠谁来救活欧罗区呢？汇丰中国制造业PMI初值报50，比预期的50.2为差。日本PMI初值则跌至52.1，比预期的52.7为低。事实上，在经济放缓的环境下，投资并不容易。宏观经济研究机构Gavekal的老友就送来一份报告，由公司创办人Charles Gave撰写，此君经验老到，精通宏观经济周期。他在报告中指出，历史上很少见到银价在12个月内跌20%或以上，今年7月中至今，白银价格就跌了25%。Charles尝试从数据中找出银价是否包含通胀预期的因素。翻开美国过去100年的历史，白银一年间跌超过20%的时期共有8次，分别于1920年、1930年、1937年、1970年、1981年、1984年、1991至92年、2009年、2014年，大家对这些年份有什么感觉呢？对，都不是好年头。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。