日企认为明年日圆料续跌 股市或进一步上涨--调查

路透12月27日 -一份路透调查显示，日本大型企业预计2014年日圆将继续走弱，股票市场则会进一步上涨，不过速度可能要慢于首相安倍晋三祭出激进货币宽松政策的2013年。

38家受访企业中有22家认为，明年日圆兑美元将跌至110的水平。然而没有企业预计日圆将会跌破120。日圆兑美元当前在接近五年低位105左右交投。

约一半的企业还认为，日经指数.N225明年将从当前的16,000点左右上涨2,000点或更多。

自从安倍晋三在2012年11月推出的政策引发市场关注以来，美元兑日圆已经上涨了约三分之一，日经指数攀升87%。(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)

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