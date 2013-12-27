日企认为明年日圆料续跌 股市或进一步上涨--调查

日本企业预计未来一年消费者物价上涨0.7%--央行短观调查
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。
路透12月27日 -一份路透调查显示，日本大型企业预计2014年日圆将继续走弱，股票市场则会进一步上涨，不过速度可能要慢于首相安倍晋三祭出激进货币宽松政策的2013年。
38家受访企业中有22家认为，明年日圆兑美元将跌至110的水平。然而没有企业预计日圆将会跌破120。日圆兑美元当前在接近五年低位105左右交投。
约一半的企业还认为，日经指数.N225明年将从当前的16,000点左右上涨2,000点或更多。
自从安倍晋三在2012年11月推出的政策引发市场关注以来，美元兑日圆已经上涨了约三分之一，日经指数攀升87%。(完)
(编译 洪曦; 审校 张荻)
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