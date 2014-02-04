避险情绪刺激日圆大涨

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
* 日圆兑多个主要货币均位于多月高位
* 美国ISM数据令人失望引发避险情绪
* 澳洲央行料将维持利率不变
路透悉尼2月4日 -日圆兑欧元和兑美元周二亚洲盘初盘旋在两个月高位，由于风险性资产遭到抛售，迫使投资人回补低收益的日圆空仓。
美国制造业数据显示其上月活动大幅减缓，因新兴市场抛盘而不安的投资人更加受到重击。
“ISM制造业数据表现糟糕，更加深了市场疑虑，使得市场注意力更加转向本周末将公布的美国非农就业报告，此前12月的非农数据表现并不佳，”摩根大通研究报告称。
随着美国指标股指下跌逾2%，美元兑日圆也跌至100.77，与此同时欧元兑日圆跌至136.37，均触及11月末以来新低。美元最新报101.03，而欧元兑日圆则报在136.64。
流向美国公债的避险资金推动美国10年期公债收益率大幅下滑10个基点至2.57%，进一步削弱了美元的收益率优势。
英镑兑日圆也大幅下挫1.8%至164.26，在数据显示1月英国制造业活动稍稍放缓后，进一步受到获利了结的压力。
英镑兑日圆刚在上个月创下五年高位。英镑兑美元当时亦触及两年半高位，受英国经济良好复苏的乐观气氛所带动。
交易员表示，昨晚的卖压激励投资者瞄准高涨的货币。
美元兑其他主要货币涨跌互见。美元兑欧元下跌，但兑英镑持坚，兑加元和澳元几无变动。
澳元最新报0.8752美元，自两周高位0.8834美元回落。其走向将视0330GMT澳洲央行政策决议而定。
路透调查的分析师一致预计澳洲央行将维持指标利率在2.5%不变，虽然也有一些人认为可能会放弃宽松倾向。
法国巴黎银行的一位分析师说：“这可能导致利率市场重新评估未来加息的可能性。”
投资者想看看澳洲央行会否重申澳元“汇价过高”，以及近期的跌势是否已令其更加接近央行理想水平。(编译李婷仪/戴素萍/王洋;审校 张明钧)
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