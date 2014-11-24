高盛上调2015年底美元/日圆汇率预估至130日圆

路透伦敦11月21日 - 投资银行高盛周五表示，已将2015年底美元/日圆汇价预估上调10日圆，至130日圆；本周数据显示，日本经济陷入衰退而且将提前举行大选。

过去一个月日圆下跌逾10%，本周兑美元JPY=跌至七年低点118.98，此前日本推迟了计划中的消费税上调，而且为推出更多政策来应对低通胀作好准备。

首相安倍晋三周五解散众议院，以在12月14日提前举行大选。

日本央行10月31日扩大本已庞大的货币刺激措施，令市场感到意外。

"近期我们学到的最重要一课是在10月31日，当时日本央行意外放宽措施，凸现了‘通胀外汇’的重要性，“高盛分析师在研究报告中称。

“归根到底，如果我们关注通胀，而不是会前日本央行官员的讲话，那么我们应该意识到进一步放宽措施的可能性很高而且还在不断增加。”

高盛预计2016年底，美元/日圆汇率将升至135日圆，2017年底时将达140日圆。

通缩前景也在威胁着欧元区经济，且致市场盛传欧元区将进一步放宽政策，这促使高盛预计欧元将下跌。

“我们的重要交易建议之一就是...通过1.20/1.15美元看跌价差，欧元/美元将下跌。”

高盛表示，预计2015年底欧元/美元将跌到1.15美元，2017年底时欧元/美元将跌至平价水平；目前约报1.2419美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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