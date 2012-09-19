日圆普涨 日本央行放宽政策但没有其他央行激进

* 日本央行增加购买资产规模超过预期

* 欧元兑日圆下滑,兑美元上涨

* 美国楼市数据显示复苏迹象

路透纽约9月19日电---日圆周三普涨,从稍早因日本央行进一步放宽政策规模大於预期引发的跌势中反弹,因投资人认为日本央行举措没有其他央行的计划来的激进.

日本央行宣布政策决定後,日圆兑美元一度跌至一个月低点.近期多家主要央行宣布追加刺激措施,鼓励投资人承受更大风险,推高欧元兑美元.

但日圆之後反弹,因投资人将日本央行的政策决定放在全球重大事件和风险的背景下来看.

日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模10万亿日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用於购买公债和贴现国库券,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.

但市场认为日本央行举措没有其他主要央行计划来的激进.

美联储上周宣布购买抵押贷款支持债券直至美国就业市场明显改善的开放式承诺,而欧洲央行计划不设限购买受困欧元区国家的公债.

"先是欧洲央行、之後是美联储、现在是日本央行:他们都在实施大规模宽松货币政策以试图扶助各自的经济."DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示.

"但有一个主要区别:欧洲央行和美联储的计划本质上是不设限的,鉴於美联储计划不冲销的本质,这对打压美元的效果可能更大,而日本央行只追加了10万亿日圆."他补充道.

日本央行宣布政策决定後,美元兑日圆一度跳升只79.21日圆,为8月22日来最高,纽约尾盘报78.33日圆,跌0.6%.

富国汇市策略师Vassili Serebriakov指出,日本央行行动的时机相对市场预期而言是有些意外的."日圆起初下滑,但之後收复多数失地,市场同时对欧洲下一步政策举措的疑虑增加,特别是对西班牙政府寻求救助的可能性的疑虑."

他表示,全球宽松的货币政策环境对多数商品和新兴市场货币是有支撑作用的.

分析师认为,日圆不太可能重演2-3月日本央行意外放宽政策後的大跌行情,因欧洲央行和美联储的行动更为积极.

"美元/日圆的真正考验是是否能升穿80日圆."Nordea汇市策略师Niels Christensen表示,"我认为美元/日圆动能将消竭,因需要美国公布非常好的经济数据,且风险意愿要持续向日圆施压."

日圆兑加元和兑瑞郎均升0.5%,兑英镑升0.7%.

日本央行总裁表示,日本经济复苏可能因全球经济成长放缓而被推迟了六个月.

在美国楼市数据显示8月成屋销售增幅为逾两年最快,且房屋开工也增加後,厌恶风险意愿有所减弱,这些都是美国楼市复苏动能增加的迹象.

**欧元下滑**

欧元兑日圆回吐稍早涨幅,尾盘跌0.5%,报102.30日圆,远低於日高103.63日圆.

欧元兑美元升0.1%,报1.3056美元.

鉴於欧元兑美元自7月底以来已经大涨约9%,交易商表示,欧元回落反映市场观望西班牙是否会求助以激活欧洲央行购债计划的谨慎情绪.

尽管许多市场人士预计西班牙最终将寻求救助,但一些人士称投资人的耐心会受到考验,因西班牙可能对救助附加的严苛条件有抗拒.

但欧元预计将仍普遍受青睐,因欧洲央行应对债务危机的计划鼓励投资人缩减大量的空头仓位.(完)

--编译 李军;审校 母红

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