日圆贬值导致亚洲地区“货币战”风险上升

从韩国到印尼和印度，货币政策当局正准备让本币贬值，因日圆下跌导致他们经济的竞争力下降，并将各国拖入一场“货币战”。印尼卢比、马来西亚马币(林吉特)、泰铢和其他货币今年兑美元一直在逐步下跌。本周这些货币触及新低，急跌发生在上周五日圆兑美元触及13年低点之后。路透