富兰克林坦伯顿的Hasentab称强势日圆“扼杀”日本经济

路透伦敦8月31日 - 基金富兰克林坦伯顿的Michael Hasentab周三称，强势日圆正在“扼杀”日本经济。在欧元区面临政治风险之际，该基金主张作空欧元。

日圆兑美元今年迄今已累计涨14%，因对全球经济成长的忧虑和美国利率前景的不确定性，令投资者卖出美元，买入避险的日圆。

“日圆的异常涨势正在扼杀日本经济，重燃通缩压力，”Hasenstab在富兰克林坦伯顿圆桌讨论会发布的新闻稿中称。这次圆桌讨论会的主题是政治、政策及市场韧性。

“在我们看来，日本经济和决策者可能很难应对处于如此过高水准的日圆，所以日圆的大幅上涨看来是不稳固的，料将出现反转。”

日圆最近几天下跌，周三兑美元接近一个月低点。

Hasenstab称，欧美民粹主义升温，与很多新兴经济体的韧性形成对比。

他补充说，富兰克林坦伯顿青睐做空欧元，以对冲可能继续发酵的政治风险。

关于美国经济，Hasenstab说，美债涨势逆转速度可能会和物价升势一样快。

“展望年底，我们不得不质疑，以通胀攀升情况及美国经济所展现出来的韧性，当前这样的公债收益率是否说得过去，”他说。

美国10年期公债收益率即将录得逾一年来最大月度涨幅，因投资者继续押注美联储将在年底前升息。(完)