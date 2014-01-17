日圆兑其它货币料将走低 但各国政策分化跌势不尽相同

一名行人路过一家证交所外显示1万面额日元和100面额美元纸币的电子显示屏，2014年1月9日摄于日本东京。 REUTERS/Yuya Shino

* 韩国当局可能采取措施减慢韩元兑日圆涨势

* 澳元兑日圆上行空间有限

* 巴西雷亚尔计价的uridashi债券可能为日圆下跌推波助澜

路透东京1月17日 -在日本央行超宽松货币政策的重压下，日圆兑其它许多货币未来数月料将继续下跌，但由于其它央行政策分化，日圆兑不同货币的下跌程度也各不相同。

美元兑日圆过去一年跳涨，推高了其他货币兑日圆，这让中国和韩国等日本贸易伙伴国公开表示，担心本国出口可能成为日本“安倍经济学”政策的牺牲品。日本的政策旨在刺激经济成长并治愈通缩顽疾。

分析师表示，2014年日圆兑新西兰元可能会跌至数年新低，兑巴西雷亚尔亦面临下行压力，因为新西兰和巴西央行均将上调利率。

日圆兑澳元和韩元跌势可能有限，因经济疲弱使得澳洲央行并不急于收紧政策，交易员也警惕韩国当局干预汇市以遏制韩元涨势。

日本央行坚定维持超宽松货币政策，以期在两年内实现2%的通胀率目标，同时还力求缓和4月上调消费税率给经济造成的冲击。

在这样的货币政策背景下，市场人士表示没有人会对日圆走低感到意外。

“从这方面来看，我确实认为人们已经为日圆下跌做好了适当的准备，无论跌势是体现在期权，抑或只是简单做多美元兑日圆、或非美货币兑日圆，”State Street Global Markets外汇主管Bart Wakabayashi称。

“美元兑日圆的确备受关注，但如果你看下非美货币，例如欧元和英镑兑日圆，就会发现也布好了仓位。”

**美元攀升**

汤森路透数据显示，2013年美元兑日圆升值逾21%，为1979年以来最大的年度百分比涨幅。

日圆疲势是日本央行大幅印钞所致--每个月几乎达700亿美元，在这一计划下央行购买资产的规模相当于日本新发公债的70%。

随着美联储开始缩减购债规模，收益率差将持续有利于美元，以及兑日圆交叉盘中的其他货币。

日圆可能得益于获利了结而出现零星的反弹，一如本周稍早的走势。

有少数人认为日圆可能会在2014年升值，因上调消费税拖累经济增长，且日本央行资产购买举措耗尽资金，推高日债收益率并让寻求更高收益的日本投资者将资金留在国内。

但参与路透最新月度调查的外汇策略师大部分都认为，2014年上半年日圆将成为表现最差的发达经济体货币，预估均值显示，日圆兑美元一个月后将达到104日圆，六个月和一年后分别为106和110日圆。

截止1月7日当周，投机客日圆净空头部位为128,868口，连续第二周下滑，但仍接近六年高点。

东方汇理银行外汇策略全球主管Mitul Kotecha称，“这些日圆空头仓位很多来自对冲基金，但可能还会出现不少长线资金流动，日本仍要面对国内资金外流的局面。”

**干预风险**

法国农业信贷银行(Credit Agricole)预计到2015年底，日圆兑韩元跌至8.87，较本月稍早所及的10以下水位继续下行。

“我们仍预计(韩元)将走高，但韩元兑日圆这样的走势面临潜在的干预风险，因此我认为市场会略为谨慎，”Kotecha称。

日圆兑韩元跌势放缓会让现代汽车(005380.KS)等韩国汽车制造商略感宽慰。

在澳洲央行言论打压澳元的攻势下，澳元兑日圆不太可能上扬太多。目前该央行料将维持利率在2.5%的纪录低位不变。

实际上，澳元兑日圆周四跌逾1%至近一个月低点92.13，受澳元兑美元跌至逾三年低点拖累，此前澳洲就业数据疲软，重新激发对进一步降息的臆测。

不过新西兰元兑日圆保持在87上方交投，接近六年高位，因新西兰央行释出强硬信号，这有助于重振新西兰元作为套利交易币种的魅力。

与巴西雷亚尔类似，新西兰元凭藉向寻求收益率的日本散户投资者出售uridashi债券而受到一些提振。

巴西周三意外上调指标利率至10.5%的两年高位，以平抑通胀。(完)

(编译 许娜/张荻/石冠兰 审校 郑茵/戴素萍)

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