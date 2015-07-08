日圆兑美元升至七周高位 因希腊和中国忧虑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月8日 - 日圆兑美元周三升至七周高点，因中国股市持续重挫，且希腊债务危机仍未得到解决，投资人买入日圆避险。
在所谓的“利差交易”中，低收益货币日圆被用作购买其他较高收益资产的融资货币，在经济和金融市场有压力时，日圆通常会因投资人出脱这类交易而上涨。
不过近几个月投资人使用欧元作为融资货币，因利率低，周三欧元融资的利差交易也被出脱。
“目前投资人焦点集中在希腊和中国，但中国的影响更大，因其经济规模巨大且在全球市场举足轻重，”SVB Asset Management投资策略及投资组合管理部门主管Ninh Chung称。
希腊周三正式向欧盟提出三年期贷款申请。
中国股市周三再次大跌，此前监管机构警告投资者处于恐慌之中。许多公司为了避免股价大跌纷纷停牌，市场出现冻结迹象。
美元兑日圆JPY=跌至5月19日来最低的120.46日圆，纽约尾盘报120.68日圆，跌1.5%。欧元兑日圆EURJPY=跌1.1%，报133.38日圆，稍早跌至六周低点。
欧元兑美元EUR=升0.5%，报1.1059美元。
另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。
不过汇市对此无甚反应。
“较以往，此次会议记录对市场没有那么重要，因对希腊和中国的忧虑更深、更迫切，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
美元指数.DXY.跌0.6%，报96.311。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1075 1.1010 +0.59 -8.45 1.2097
美元/日圆 JPY= 120.70 122.53 -1.49 +0.85 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 133.67 134.89 -0.90 -7.67 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9452 0.9462 -0.11 -4.92 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5359 1.5460 -0.65 -1.37 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2744 1.2702 +0.33 +9.69 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7427 0.7447 -0.27 -9.07 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0469 1.0421 +0.46 -12.95 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7209 0.7119 +1.26 -7.04 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6725 0.6647 +1.17 -13.75 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.2170 8.1553 +0.76 +9.97 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.1070 8.9798 +1.42 +0.75 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4624 8.5091 -0.55 +8.55 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3735 9.3757 -0.02 -1.01 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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