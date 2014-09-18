调查：四分之三日本企业希望日圆升值 因进口成本增加压低获利

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透东京9月19日 - 路透调查显示，日圆兑美元急跌至六年低点，开始让四分之三的日本企业感到脱离舒适区，凸显随着进口成本攀升，企业获利有可能被压低。
首席安倍上台后，开始推出大规模货币刺激举措。过去这个月，日圆兑美元跌约6%至109日圆左右，对美联储将提早加息的预期升温，且臆测日本央行可能必须进一步放宽政策，从而打压日圆。
日圆跌势目前有可能进一步拉高原材料和燃料进口成本，同时日本经济正承受上调消费税的影响。
“由于日圆疲弱导致进口成本明显增加，我们的业务正在放缓。”一位受访的纺织业高层说。“百货公司零售销售仍然疲软。”
路透企业调查显示，仅有25%的企业青睐日圆在105或者更弱的水平，有47%认为100-104是他们最想见到的日圆区间，28%的企业希望日圆兑美元处于99或者更强的水平。”
本项调查由Nikkei Research在8月29日至9月12日之间进行，访问了486家资本规模超过10亿日圆的企业，调查以匿名回覆的方式进行。约有260位受访者回答汇率的问题。
**刺激举措**
调查也显示有73%的企业认为，如果消费税按既定计划在明年从8%调高至10%以帮助遏制政府高筑的债务，那么政府应该拟定新的刺激举措。其余的受访者则认为没有推出更多刺激政策的必要。
在被问及他们最青睐的刺激形式时，28%的企业称加大货币宽松力度，26%的企业希望进一步减税以促进投资，17%的企业敦促采取措施来保持股价。
只有8%的企业认为需要采取措施直接压低日圆，这再次显示进一步贬值可能是件麻烦事。
可以肯定的是，日本部分大型企业仍将从日圆进一步贬值中获益。比如，丰田汽车(7203.T)曾表示，在其预算中假定日圆汇率为101日圆的基础上，日圆兑美元每贬值一日圆，会使年度营业利润增加400亿日圆(3.7亿美元)。
但日本汽车业游说团体主管周四表示，尽管该行业对当前汇率尚感安心，但这并不一定意味着日圆应继续贬值。
对于造纸商等大型进口企业，日圆兑美元贬值已经产生影响。
调查也有一些亮点。57%的企业表示，全年业绩料符合其最初预估。16%的企业预计会提高财测，28%表示将下调财测。(完)
(编译/审校 李爽/李婷仪/张明钧/孙茉莉)
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