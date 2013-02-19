日圆诱导性贬值受纵容 料因主要发达国家汇率未受明显影响--学者

路透北京2月19日 - 日圆大幅贬值却未受20国集团(G20)责难出乎市场意料,实际上该结果可能合乎情理.中国对外经贸大学金融学院院长丁志杰撰文指出,主要发达国家汇率未受到日圆贬值的明显影响,是G20在其主导下默许日圆诱导性贬值的主要原因.

丁志杰周二在新浪网上发表专栏文章引述国际清算银行(BIS)的最新数据,1月份日圆名义有效汇率贬值6.4%,实际有效汇率贬值6.53%,同期整体上发达国家货币没有明显升值,基本处于贬值或略有升值的状态.

而亚洲国家中,除新加坡元名义有效汇率贬值0.23%外,其他均现升值,实际有效汇率无一例外出现升值,升幅超过1%的有阿联酋、菲律宾、韩国、中国、香港和印度尼西亚.

"主要发达国家汇率没有受到日圆贬值的明显影响,所以事不关己高高挂起."丁志杰写道,"日本的行为也给它们未来提供了一种选择,默许甚至为之辩护才显得正常."

他分析称,日圆贬值以邻为壑的对象不是日本的远亲而是那些近邻.受日圆贬值影响大的,是那些人轻言微的亚洲国家,而亚洲没有出现竞争性贬值,跟国际压力有一定关系.

20国集团(G20)会议公报未点名批评日本,但表示成员国应避免货币竞相贬值,并称货币政策应只用于促进物价稳定与经济成长.投资者将G20公报视为继续单边押注日圆下跌的根据.此次会议召开前,投资者曾一度暂停此类操作.

丁志杰并称,现在断言货币战争有些为时尚早,但货币战争的风险确实存在.由于日圆贬值的溢出效应存在一定的时滞，其他国家的汇率政策调整也有一定的滞后性。

"发达国家之间现在存在某种默契,它们之间发生货币战争的可能性不大.然而,发达国家货币轮番贬值,发达国家与新兴市场国家之间的货币战争,尤其是人为率先贬值的发达国家与其所在地区的新兴市场国家之间的货币战争,国际金融危机以来一直就存在."他表示.

此外他还指出,国际清算银行的有效汇率数据一般在每月15日公布,但这次选择推后3天在G20会议之后公布,"也许是为了避免给其他国家批评日本提供证据,但无法改变日圆诱导性贬值以邻为壑这一事实."

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2013年1月人民币实际有效汇率指数为111.83,较去年12月环比上涨1.53%,再次刷新自1994年该数据公布来新高.1月人民币名义有效汇率指数为107.47,环比上升0.81%.

以下是丁志杰根据BIS数据整理的2013年1月名义和实际有效汇率升贬前十的国家一览:

名义有效汇率 实际有效汇率

罗马尼亚 2.97% 罗马尼亚 4.63%

巴西 2.47% 阿联酋 3.82%

菲律宾 1.63% 巴西 3.15%

韩国 1.56% 委内瑞拉 2.49%

欧元区 1.50% 俄罗斯 2.47%

墨西哥 1.41% 土耳其 2.37%

俄罗斯 1.37% 阿尔及利亚 2.25%

哥伦比亚 1.17% 菲律宾 1.89%

爱尔兰 1.16% 韩国 1.82%

瑞典 1.10% 中国 1.53%

委内瑞拉 -0.48% 马耳他 -0.55%

波兰 -0.50% 西班牙 -0.73%

捷克 -0.67% 瑞士 -0.74%

瑞士 -0.79% 希腊 -0.93%

英国 -1.65% 匈牙利 -1.12%

南非 -1.97% 南非 -1.39%

匈牙利 -2.17% 冰岛 -1.65%

冰岛 -2.24% 阿根廷 -1.87%

阿根廷 -2.36% 英国 -1.92%

日本 -6.40% 日本 -6.53%

(完)

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