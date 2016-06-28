专访：日圆若大涨 日本不应放弃干预权利--内阁特别顾问

路透东京6月28日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二表示，在英国公投退欧引发市场波动之后，如果日圆大幅上涨，日本不应该放弃干预汇市的权利，因日圆上涨将威胁日本的经济。

滨田宏一在接受路透采访时称，日本的货币政策在起效，但如果日圆进一步走坚，伤害到经济，则应扩大实施刺激措施。

“日本不应放弃在极端情况下干预汇市的权力，也就是说在日圆急剧升值的时候，”身为内阁特别经济顾问的滨田宏一说。

日本当局上一次干预汇市是在2011年，目的在于限制日圆升势。

日圆兑美元周五升至99.00日圆，为2013年11月以来最强，因投资者在英国决定脱欧后涌向该避险货币。周二日圆/美元约报102.00日圆。

他称美国可能不希望为了日本经济繁荣而使日圆贬值，而如果日本货币政策影响汇率的话，美国也不会高兴。

他称，“日本货币当局有权通过干预来平抑汇率的极度波动，并经由货币政策追求其宏观经济目标来影响汇率，”

他补充称，汇市干预应限于抑制汇市由投机客引发的不正常波动。

英国退欧引发的金融市场动荡本周已消退，但日本决策者仍准备对日圆突然的进一步上涨作出回应。

但市场对于日本入市干预持怀疑态度，因为这会遭到华盛顿强烈反对。

美国财政部长杰克卢周一称，截至目前英国退欧的市场影响还是有序的，单方面的干预行动是不合适的。

“我认为，汇市和股市对于英国退欧导致的冲击波反应过度。长期而言退欧的实际影响并不会像大家现在担忧的这么大，”滨田宏一称。

在英国投票选择退出欧盟后，七国集团(G7)财长周五誓言将继续密切关注市场动向及金融稳定性并适当合作。

日本央行上个月并未推出新的宽松政策，但很多分析师预期该央行将在7月28-29日的下次政策会议上采取更多刺激措施。

“如果就业市场恶化，日本央行应该采取适当的政策措施予以回应，而不管美国财政部会说什么，”滨田宏一表示。(完)