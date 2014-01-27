日圆大贬后达到利多经济甜蜜点 但美国虎视眈眈

图为百元面值的美元和万元面值的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao/File

撰稿 William Mallard

路透东京1月27日 -日本首相安倍晋三重新掌权的一年多时间内，日圆大贬了将近两成，经过这波下跌，日圆目前处于对经济最有利的甜蜜点。

日圆跌至五年低位，使日本出口产品更具竞争力，协助企业挟着巨大获利重振声威，而虽然进口物价有所上升，特别是能源价格，但进口商也同样受惠。

但如果日圆持续走贬，进口物价攀升以及可能惹恼美国等其他贸易大国的不良后果，有可能会开始大过货币贬值的好处。如果日圆/美元从当前的100-110日圆黄金区间跌至120-130，情况就会往弊大于利移转。

多位日本企业高层人士、决策官员、及投资人指出，由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)缓步关紧美元流动性的放水闸门，而外界又益发预期日本央行将会扩大向经济挹注流动性，以抵销消费税即将调升的影响，日圆可能会进一步走贬。

“我不认为日本有很多人希望日圆兑美元跌到120或130附近，”日本央行经济学家NobuyasuAtago说道，“许多公司已经将生产移至海外，或许也不太愿意出于政治考量而推升出口。”

事实上，根据路透最新调查，日本公司目前并不怎么欢迎日圆进一步下跌，他们认为日圆跌势基本已经到头。过去的多年间，强势日圆曾导致日本出口竞争力大为削弱并使国内通缩形势恶化。

在过去两个月里，美元兑日圆大体介于100-105.44之间交投，后者为今年年初触及的高点，亦是自2008年10月（全球金融危机爆发之初）所达致的美元汇率高点。美元兑日圆周五收报102.28，最近数日一直下滑，因股市走低。

**日本企业希望的汇率水平**

路透对日本企业进行的调查显示，受访的400家公司中有约一半都预期且希望日圆/美元汇率在未来六个月里介于100-105的窄幅区间，同时有超过90%的受访者预期并希望日圆波幅区间能扩大到90-110。只有5%的受访公司愿意让日圆进一步走软并跌破110水准。

即便是那些未从日圆走软中获益的公司也认为日圆贬值有益于日本。

“日圆汇率越走软，对我们公司来讲就越困难。”日本航空9205.T社长植木义晴表示。日航购买飞机和燃料是以美元来支付。

“但日圆走软对于日本经济反弹很重要，因此100左右的水准是必要的”，进一步下滑到105或会更有利一些，植木义晴在企业领导人的新年聚会上如此表示，“只要汇率有稳定性，我们可以相应做出调整。”

三菱重工业(7011.T)董事长大宫英明则表示，他们非常乐见日圆兑美元跌到115-120。不过，他亦指出，“我认为日圆汇率目前在100-105寻得了平衡。从出口商和进口商的双重角度来看，一路下行的汇率并不有利。随着强势日圆逆转走势，我们现在需要的是汇率稳定性。”

**美国持警惕态度**

日本在汽车、电子设备等若干市场的主要贸易对手--中国和韩国都已经对日圆近几周的贬值表示担忧。

美国已经对日本复苏表示欢迎。安倍晋三13个月前就任日本首相后，推行大规模宽松政策和政府支出计划，推动了日本经济反弹--媒体称其政策为“安倍经济学”。

如果日圆下跌是这些经济增长政策的结果，而非目的，那么美国似乎能在某种程度上容忍日圆温和下滑。

“他们需要推动国内经济增长，”美国财政部长杰克卢本月表示。但他在一个论坛上回答问题时称，“他们的长期增长不能基于这样一种战略，也就是最终变成依靠汇率带来的不公平优势。”

他还称，“我们继续对此密切关注。”

曾在美国财政部和美联储担任高官的TedTruman表示，只要日本人“不是故意推动日圆贬值，我认为就经济学而言，美国政府不会特别不满。”

但一些美国官员可能怀疑日本“即便没有公开的动作，也透过一些暗示鼓励日圆进一步贬值，”彼得森国际经济研究所高级研究员Truman表示。

若果真如此，“我可以肯定美国财政部正在明确向日本表示，如果日本有任何这种暗示，这将是一个大问题，”Truman称。“而美国与日本现在的问题已经够多了。”

不过，了解汇率外交的日本在任和前任官员表示，日圆兑美元跌至110，或许还不致于让日本政府遭到太大压力，门槛或许比较可能是在120

-130日圆水准。

美国财政部和日本财务省官员都拒绝评论双方的汇率沟通。

国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之曾在2007-09年担任日本财务省财务官，他不认为日圆疲软会引发日美关系紧张。

“明显地，现在日本所努力的是击退通缩，”他在专访中对路透表示。“基于与美国国会的关系，(美国政府)沟通方式可能发生一些变化。但我不认为日本的日圆疲软被视为一个大问题。”

**恐惧列车**

当然，没有人能够排除日圆暴跌的可能。而可能导致日圆暴跌的一个触发因素是，市场对日本控制债务的能力丧失信心，尤其是如果安倍未能使经济复苏步入正轨。

目前为止，虽然日本公共债务与国内生产总值(GDP)之比远高于200%--为发达国家中最高，但日本10年期公债收益率仍不到0.7%。不过，安倍已加大政府支出以刺激经济，发售的公债也大多由日本央行消化--这种做法不可能永远持续下去，有朝一日可能会令投资者感到担忧。

据路透周五报导，日本政府的测算显示，按当前形势发展，首相安倍晋三无法在未来几年兑现财政预算平衡的承诺。这是官方数据首次证实许多分析师早已得出的看法。

根据路透对企业进行的调查，八成企业预计日本将在10年内出现欧元区式的债务危机，甚至有很少一部分人担心这场危机即将爆发。

“这些都可能让人们对日本的看法因为一件小事而出现灾难性的转变，”Gain Capital市场策略师NealGilbert称。

“如果主要评级机构中有一家突然下调日本评等，指因安倍经济学可能不起作用，那么市场对此计划的信心有可能一夜之间逆转，”他还称，“就像我们近期在欧洲看到的那样，一旦恐惧列车开动，就得要耗费无比巨大的力气才能让列车停下来。”(完)

(编译/审校 蔡美珍/高琦/朱晓军/石冠兰/许娜/杜明霞/艾茂林/张明钧)

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