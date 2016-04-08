（更正）综述：日本恐难以阻升日圆 G20和G7反对干预的态度束缚其手脚

（更正：因英文原文有误，内文第一段“摆脱滞胀”应改为“摆脱停滞”）

路透东京4月7日 - 日本阻止日圆大幅升值的努力，可能遭到其他主要国家日益强烈的反对，从而使得安倍政府带领日本经济摆脱停滞变得更加艰难。

包括日本内阁官房长官在内的数位政府官员周四对投机客大幅推升日圆的警告升级，强调他们准备针对目前的单边走势采取“适当行动”。

但这种口头干预未能阻止市场人士考验决策者的决心，一些人押注日本不会干预市场，除非美元兑日圆跌至105日圆以下，甚至100日圆。

美元兑日圆周四触及17个月新低109.10，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将对推进加息周期持谨慎态度。但20国集团(G20)2月上海会议的声明警告各国不要竞贬货币，这也为日圆多头壮胆。

“2月G20会议谈及货币竞争性贬值，这使得日本难以干预市场。日本今年还将主持七国集团(G7)会议，因此日本难以采取行动，”瑞穗总合研究所资深分析师Kentaro Arita说。

日本财经官员驳斥这种看法，指称G20公报其他部份保留了日本在日圆升势过于急剧情况下的干预权，即公报中有关警示汇率“过度波动”的部份。

然而，与G7在汇率政策协商上有过交手经验的日本前任汇率外交高官们指出，决策官员的行动受到牵制，因为日本将极难说服其他国家其进场干预的必要性。

前财务省财务官筱原尚之表示，日本也不太可能在不让人觉得这是个“以邻为壑”的政策下，获得G7国家默许进行干预。

“我不认为单凭日本当局(抛售日圆)的干预行动就会奏效...他们倘若采取行动的话，我会感到非常惊讶，”曾任国际货币基金组织(IMF)副总裁的筱原尚之指出。

素有“日圆先生”之称的另一位前财务省财务官神原英资也指出，他不认为日圆当前汇价到了令人警戒的高水平。

“我不知道财务省官员现在为何要进行口头干预，”神原英资表示，“换做是我，至少在美元跌破100日圆以前，我是不会放话压低日圆的。”

**G7不会再容忍日本干预汇市**

今年迄今为止日圆兑美元已经升值逾10%，高于欧元和澳元分别为5%和4%的升幅，因投资者寻求日圆进行避险。

日本当局上次于2011年干预市场后，一直未采取干预行动。当时日本获得了G7国家的同意，采取举措抑制日圆升值。当年3月的地震引发外界猜测，日本保险商将把海外资金汇回国内以支付损害赔偿，导致日圆大涨。

那时候G7国家经济状况较好，而且有允许日本压低日圆汇率以扶助出口的空间。

现在，允许日本干预汇市的耐心减少，因为美国和欧洲经济都在努力因应新兴市场需求低迷带来的困境。

G20国家也不会容忍日本单边干预汇市。了解汇率协商的官员表示，日本央行1月采取负利率的决定，招致一些国家批评这是直接企图压低日圆汇率。

由于日本央行负利率政策将收益率打压至更深的负值水平，日本名义利率大幅下跌，与美国名义利率之间的差距扩大。

然而分析师称，日本和美国之间考虑到通胀影响的实质利差缩小，令日圆具有相对于美元的吸引力，在一定程度上推高了日圆。

包括日本央行总裁黑田东彦在内的决策人士一直认为，日本经济仍在温和复苏，即便越来越多的迹象显示经济处于衰退的边缘。

日本决策人士担心日圆升值幅度太大，可能会打击出口商的获利，挫伤他们增加投资的积极性，并引发对“安倍经济学”刺激政策能否成功的疑虑。

不过现阶段，日本可能不得不诉诸于口头干预，希望美元能找到底部。

“市场可能在一段时间内试探美元低点，”住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。

“在市场平静下来之前，日本当局可能做不了很多。”(完)