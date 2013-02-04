日圆贬值对日本出口商获利的影响可能有限

焦点：美联储多数决策者认为应在“今年稍晚”开始缩减资产负债表-会议记录
路透华盛顿4月5日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
路透东京2月3日 - 汇率对冲操作可能部分抵消了日圆贬值给本田汽车(7267.T)等日本企业上季获利带来的提振,由此产生企业获利逊于投资者预期的风险.
日圆兑美元自去年10月以来下跌近20%,是日经指数.N225录得1959年以来最长周线连涨纪录的主要动力.
但外汇交易商称,日圆下跌程度可能让出口商招架不住,过早进场买入日圆.
大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称:"我们知道日圆汇率对10-12月的影响有限.不过我之前还以为获利会更好些."
分析师称,日圆每下跌1%,日本企业获利通常就会上升约1%.汽车,钢铁和电子企业受益最大.
因此,这些企业应该也会受益于新任首相安倍晋三的政策.安倍追求积极的货币宽松和财政刺激政策,帮助日圆兑美元在周五触及两年半低点92.29日圆.
日本股市.TOPX预期市盈率超过13倍,9月末为11.6倍.
但诸如本田之类的公司传出预警信号,该公司在第四季计入545亿日圆(5.985亿美元)汇率衍生品未实现亏损,主要是来自汇率产品.
本田汽车财务长池史彦对记者称,该公司对未来三个月的外汇交易作了对冲,这是日本出口商普遍采用的做法,这意味着他们的第四季营收是按接近纪录高位的日圆汇率计算的.
**态度仍然警惕**
日圆贬值的影响可能会在1-3月当季渗透到企业获利中去,但许多日本企业对获利仍持谨慎态度.
本田意外下调全年净利预估,称因为中国和欧洲需求不及预期.
相机和打印机制造商佳能(7751.T)公布的10-12月季度获利下降.佳能80%的营收来自海外,被视为是最具竞争力的日本企业之一.
尽管佳能预期今年营业利润增加26.6%至4,100亿日圆,但仍低于分析师预期的4,521亿日圆.
不过日经指数上周五升到33个月高位,仍建立在日圆贬值不仅仅会提振日本出口,还会振兴日本经济的期望上.
"没有哪家对冲基金愿意错失日圆贬值的机会,大多数人都认为上半年表现最好的可能会是日本股市,"美银美林在报告中表示.
不过汇率下跌也给国内带来风险,尤其是在能源成本方面,因日本燃料几乎都靠进口.
"日圆疲软会提振我们的获利,但如果日圆跌太多,影响也是负面的,因为我们需要很多电力,"东芝(6502.T)执行副总裁Makoto Kubo表示.
"很难说日圆最佳水平是在多少,但90日圆并不差."(完)
(编译 程琳/梁睿雪; 审校 杜明霞/李春喜)
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