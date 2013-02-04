日圆贬值对日本出口商获利的影响可能有限

资料图片：一张万元面值的日圆现钞在百元美钞之上。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京2月3日 - 汇率对冲操作可能部分抵消了日圆贬值给本田汽车(7267.T)等日本企业上季获利带来的提振,由此产生企业获利逊于投资者预期的风险.

日圆兑美元自去年10月以来下跌近20%,是日经指数.N225录得1959年以来最长周线连涨纪录的主要动力.

但外汇交易商称,日圆下跌程度可能让出口商招架不住,过早进场买入日圆.

大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称:"我们知道日圆汇率对10-12月的影响有限.不过我之前还以为获利会更好些."

分析师称,日圆每下跌1%,日本企业获利通常就会上升约1%.汽车,钢铁和电子企业受益最大.

因此,这些企业应该也会受益于新任首相安倍晋三的政策.安倍追求积极的货币宽松和财政刺激政策,帮助日圆兑美元在周五触及两年半低点92.29日圆.

日本股市.TOPX预期市盈率超过13倍,9月末为11.6倍.

但诸如本田之类的公司传出预警信号,该公司在第四季计入545亿日圆(5.985亿美元)汇率衍生品未实现亏损,主要是来自汇率产品.

本田汽车财务长池史彦对记者称,该公司对未来三个月的外汇交易作了对冲,这是日本出口商普遍采用的做法,这意味着他们的第四季营收是按接近纪录高位的日圆汇率计算的.

**态度仍然警惕**

日圆贬值的影响可能会在1-3月当季渗透到企业获利中去,但许多日本企业对获利仍持谨慎态度.

本田意外下调全年净利预估,称因为中国和欧洲需求不及预期.

相机和打印机制造商佳能(7751.T)公布的10-12月季度获利下降.佳能80%的营收来自海外,被视为是最具竞争力的日本企业之一.

尽管佳能预期今年营业利润增加26.6%至4,100亿日圆,但仍低于分析师预期的4,521亿日圆.

不过日经指数上周五升到33个月高位,仍建立在日圆贬值不仅仅会提振日本出口,还会振兴日本经济的期望上.

"没有哪家对冲基金愿意错失日圆贬值的机会,大多数人都认为上半年表现最好的可能会是日本股市,"美银美林在报告中表示.

不过汇率下跌也给国内带来风险,尤其是在能源成本方面,因日本燃料几乎都靠进口.

"日圆疲软会提振我们的获利,但如果日圆跌太多,影响也是负面的,因为我们需要很多电力,"东芝(6502.T)执行副总裁Makoto Kubo表示.

"很难说日圆最佳水平是在多少,但90日圆并不差."(完)

(编译 程琳/梁睿雪; 审校 杜明霞/李春喜)

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