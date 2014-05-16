日圆上扬推低日股 美债收益率下跌令美元承压

* 亚洲股市追随隔夜美股跌势

* 日圆上涨拖累日股挫跌

* 美国公债收益率触及六个月低位，打压美元

路透东京5月16日 - 亚洲股市周五承压，日圆兑美元上扬拖累日股下挫；最近几日美国公债收益率下降打压美元。

美股连续第二天下挫，推动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.4%。该指数本周涨约2%，期间美股升至纪录高位为市场奠定基调。

日股日经指数.N225跌1.6%，因日圆兑美元上涨，这可能给日本出口商业绩带来压力。日经指数本周迄今跌0.9%。

美元兑日圆变动不大，报101.53日圆，脱离周四因美债收益率持续下滑而触及的两个月低位101.31。美元/日圆本周可能下滑约0.25%。

美国指标10年期公债收益率周四放量降至六个月低点，此前希腊公债走软并引发对美国公债的避险买盘，尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。

“在美国数据持续改善前，美债收益率可能都无法趋稳，那意味美元的趋势暂时可能仍将向下。”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien在客户报告中写道。

美元兑欧元表现略微好转，欧元本周可能跌约0.3%，受欧洲央行6月将放宽货币政策的预期打压。

周四发布的欧元区GDP数据疲软，通胀低落，进一步助长了宽松政策预期。

欧元兑美元少有波动，报1.3715美元。欧元在周四跌至两个半月低点1.3648美元，因欧洲央行显现政策放宽前景。

大宗商品方面，金价几近持平在每盎司1,296.10美元，黄金周四下跌将近1%，因在跌破1,300美元重要关卡之后引发技术性卖压。正面的美国初请失业金数据以及消费者物价也打压了黄金的避险魅力。

伦敦金属交易所(LME)期镍报约每吨18,770美元，几近持平。周四挫跌超过6%，5月份的投机性涨幅多数遭回吐。镍价今年迄今涨幅仍有35%。

LME期铜也持平，报每吨6,889美元，但距离周三创下的两个月高点6,940并不远。铜价本周有望上涨约2%，是七周内最大单周涨幅。

美国原油期货周五上涨，有望录得五周内最大单周涨幅，受乌克兰紧张情势影响以及美国利好数据的提振。美国原油7月合约上涨0.40美元，报每桶101.90美元。(完)

(编译 李爽/张若琪/李婷仪 审校 白云/王兴亚/高琦)

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