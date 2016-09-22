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国际财经 | 2016年 9月 22日 星期四 15:15 BJT

日本财务官称若日圆出现投机性波动 将采取必要行动

路透东京9月22日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周四表示，日本财经当局正在注意汇市的投机性波动，必要时将采取回应。

浅川雅嗣表示，“我们担心汇市有紧张性波动。”

他补充道，当局将较以往更加关注汇市的夜盘走势。

“如果投机活动继续，我们准备采取必要行动，”他说道。

浅川雅嗣是在财务省、金融厅和日本央行召开会议后发表了此番讲话。

在该次会议上官员们讨论了包括日本央行新政策框架在内的全球市场市场议题。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/于春红)

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