日本财务官称若日圆出现投机性波动 将采取必要行动

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透东京9月22日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周四表示，日本财经当局正在注意汇市的投机性波动，必要时将采取回应。
浅川雅嗣表示，“我们担心汇市有紧张性波动。”
他补充道，当局将较以往更加关注汇市的夜盘走势。
“如果投机活动继续，我们准备采取必要行动，”他说道。
浅川雅嗣是在财务省、金融厅和日本央行召开会议后发表了此番讲话。
在该次会议上官员们讨论了包括日本央行新政策框架在内的全球市场市场议题。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/于春红)
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路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。