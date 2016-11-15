焦点：疲弱日圆面临新的游戏规则 在特朗普当选后跌幅更甚

路透东京11月15日 - 自从特朗普在美国总统大选中获胜后，日圆兑美元波动剧烈，区间跨度超过750点。而在美国很快升息的前景拖累下，可能向2月所及低位115日圆回落。

美元兑日圆周一触及108.500日圆上方的五个月高位，就在一周前，金融市场因特朗普意外胜选混乱之际，美元/日圆曾一度跌至近101日圆。亚洲时段周二下午报在107.950日圆。

日圆的大跌颠覆了之前所有的预期。市场原本预计特朗普当选会引发资金涌向日圆和黄金等避险资产，因为特朗普对贸易、外交政策及移民的立场令全球政策制定者及投资者发怵。

但是美元却上演U型大逆转，因为市场聚焦这样的观点，即特朗普的大规模财政支出计划将催生通货再膨胀政策。这种预期推动美债收益率(殖利率)大幅上扬。

“由于存在实施通货再膨胀政策的可能，市场期待在不同规则下新牛市行情的到来，”FPG证券社长深谷幸司称。

所谓的‘新规则’包括美联储明年升息前景的改变，受额外财政刺激举措对经济的提振影响，升息次数可能要比之前预期的更为频繁。

“市场原本预期美联储2017年最多仅升息一次，但现在的预期已经调高到升息两次甚至三次。”野村证券的资深外汇策略师Yunosuke Ikeda写道。

“基于每次升息可能将汇价推高4日圆的估算，对于美元/日圆汇率区间的预测已经来到115-120水平。”

另一个看空日圆的关键因素是，美国和日本的利差明显走阔，这已经增添了美元的吸引力。

10年期美国公债收益率在美国总统大选后已经攀升约40个基点，触及2.3%的10个月高位。

鉴于此，10年期美债/日债利差目前处在2014年1月以来的最阔水准，并且日本央行在利差扩大方面也要担一定责任，因为央行在9月修正量化宽松计划时将10年期日债收益率目标设定在零附近。

**新兴市场因素或抑制日圆跌势**

“大选后改变市场局面的最大因素是债市的变化。10年期美债收益率突破2%，因市场预期特朗普将采取此前不敢想的行动，财政支出规模将达到希拉里若当选情形下的两倍，”东京瑞穗银行市场分析师Daisuke Karakama表示。

日圆也必须直面美元兑欧元等其他主要货币上涨带来的压力。

一些金融机构预测，未来数月美元兑日圆将升穿120日圆，且技术指标利多，比如该货币对明显升穿200日移动均线，为去年12月以来首次。

但其他人对于日圆会跌到这么低的水准并不那么肯定。

三菱东京日联银行首席外汇分析师Minoru Uchida称，美元涨势可能受抑，因为特朗普政府的支出规模可能不会像其承诺的那么多，而且通胀可能削弱美元魅力。

此外还有新兴市场因素。特朗普胜选震动了这些市场，新兴市场股市和货币均因预期美国加息会吸走资金而下跌。

“美元目前的涨势可能逐步造成新兴市场陷入混乱，最终会影响美联储加息进程，”瑞穗银行的Karakama称，并补充道日圆将受益于这种情况。(完)