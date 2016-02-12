日圆汇率最近波动“剧烈”--日本官员

路透东京2月12日 - 一名日本政府官员周五表示，近期汇率波动“剧烈”，但拒绝评论日本政府是否会直接干预汇市以阻止日圆兑美元急剧升值。

“近期的汇率波动剧烈。我们正在密切关注汇市变化，具有一种紧迫感，”这名要求匿名的官员对记者表示。

美元兑日圆周四跌破111日圆，触及2014年10月以来的最低水准，促使市场臆测日本当局可能进行卖出日圆的干预，以阻止日圆进一步升值并损及依赖出口的经济。(完)