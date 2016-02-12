日圆汇率最近波动“剧烈”--日本官员

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透东京2月12日 - 一名日本政府官员周五表示，近期汇率波动“剧烈”，但拒绝评论日本政府是否会直接干预汇市以阻止日圆兑美元急剧升值。
“近期的汇率波动剧烈。我们正在密切关注汇市变化，具有一种紧迫感，”这名要求匿名的官员对记者表示。
美元兑日圆周四跌破111日圆，触及2014年10月以来的最低水准，促使市场臆测日本当局可能进行卖出日圆的干预，以阻止日圆进一步升值并损及依赖出口的经济。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。