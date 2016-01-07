日圆涨至逾四个月高位 因人民币进一步贬值及股市重挫

路透纽约1月7日 - 日圆兑美元周四涨至逾四个月最高，人民币进一步贬值及对中国经济放缓的担忧重创全球市场，不安的投资人纷纷寻求避险。

中国的不确定性促使交易员出脱澳元。澳元兑美元和日圆跌至9月来最低。

“看来只有投向日圆了，”Raymond James高级市场策略师Ellis Phifer表示。

新一轮日圆避险买盘由人民币进一步贬值所激发，这被视为是中国当局试图刺激经济的举措。

对中国经济成长的忧虑持续，美股连跌第二日，标普500指数.SPX重挫逾2%。这迫使借入欧元买股票的投资人回购欧元，来出脱这些仓位。

因此欧元兑美元和日圆今日录得逾一个月最佳表现，兑美元大涨1.4%，报1.0927美元，兑日圆从近九个月低点反弹，纽约尾盘升0.6%，报128.45日圆。

欧元兑美元稍早上扬，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的会议记录显示，部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

为扶助出口业，中国人民银行设定的人民币兑美元中间价较周三中间价下跌0.5%，创去年8月人民币贬值近2%以来的最大单日跌幅。

“人民币中间价下跌可能暗示，中国经济存在的风险比我们所知道的更大，这导致避险交易涌现，”CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch说。

全球股市跟随中国股市跌势上演普跌行情。中国股市沪综指周四收挫7%，创四个半月最大单日跌幅。分析师指出，限售股解禁期临近，投资者忧虑重重，而今早人民币汇率急速下挫，更是令股市投资者信心受挫，开盘不久就触及7%熔断阈值，暂停交易直至收市，全天交易不足15分钟。

上海和深圳证交所周四连夜宣布，将从1月8日起暂停实施指数熔断相关规定。中国证监会发言人邓舸表示，“熔断机制不是市场大跌的主因，但从近两次实际熔断情况看，没有达到预期效果，而熔断机制又有一定“磁吸效应”，即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易，导致股指加速触碰熔断阈值，起了助跌的作用。权衡利弊，目前负面影响大于正面效应。因此，为维护市场稳定，证监会决定暂停熔断机制。”

中国暂停实施指数熔断的消息发布后，日圆一度从高位回软。

日圆兑美元JPY=纽约尾盘升0.8%，报117.56日圆，日圆兑澳元大涨1.7%，报82.37日圆。

美元指数.DXY尾盘下挫近1%，为近一个月最大单日跌幅。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0934 1.0778 +1.45 +0.68 1.0860

美元/日圆 JPY= 117.66 118.46 -0.68 -2.19 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 128.60 127.68 +0.72 -1.43 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9932 1.0070 -1.37 -0.86 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4615 1.4626 -0.08 -0.83 1.4738

美元/加元 CAD= 1.4113 1.4071 +0.30 +1.98 1.3839

澳元/美元 AUD= 0.7009 0.7071 -0.88 -3.66 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0859 1.0856 +0.03 -0.25 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7479 0.7372 +1.45 +1.52 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6625 0.6635 -0.15 -2.93 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.8814 8.9498 -0.76 +0.47 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.7142 9.6545 +0.62 +1.18 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4633 8.5845 -1.41 +0.20 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2517 9.2627 -0.12 +0.89 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)