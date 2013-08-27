日圆和瑞郎走强 叙利亚局势刺激对避险资产的需求

8月28日 - * 日圆兑澳元和新西兰元大涨

* 瑞郎兑欧元和美元走强

* 新兴市场货币急跌，受累于叙利亚紧张局势

* 德国IFO景气指数对欧元/美元影响甚微

路透纽约8月27日 - 避险的日圆和瑞郎周二走强，而包括澳元和新西兰元在内的较高风险货币走低，因投资者对西方准备向叙利亚政府采取军事行动感到不安。

据参加在伊斯坦布尔举行的西方国家特使和叙利亚全国联盟会议的消息人士透露，西方国家告诉叙利亚反对派，准备在未来几天对阿萨德总统的武装力量实施军事打击。

该消息盖过了经济数据的影响。今日公布的向好的德国企业景气调查等数据通常会提振风险意愿。

“看起来，受叙利亚问题的影响，今天是典型的避险日，”野村证券的外汇策略师Charles St-Arnaud表示。

“这解释了为什么日圆表现强于美元，美元表现强于其他多数货币，尤其是澳元、新西兰元和新兴市场货币，”他说。

美元兑日圆跌1.5%，报97.04日圆，距离稍早触及的一周低位96.97日圆不远，且远低于上周五触及的三周高位99.15日圆。

欧元兑日圆也走低，回落1.3%，报129.94日圆。

美元兑瑞郎回落0.6%，报0.9178瑞郎；欧元兑瑞郎跌0.5%，报1.2286瑞郎。

“随着国际社会对叙利亚问题做出反应的可能性与日俱增，所有主要货币兑美元和日圆走低，投资者出脱利差交易，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

通常，在金融市场承压和地缘政治不确定性高涨之时，瑞郎和日圆走强，而与成长相关货币遭抛售。

美元兑新兴市场货币上扬。

德国、美国和英国公债价格全面攀升，因资金流入这些市场避险。全球股市急跌。

与成长相关的澳元兑美元下跌0.4%，报0.8994美元。澳元兑日圆急跌1.8%，报87.28日圆。新西兰元兑日圆劲挫2.1%，报75.74日圆。

华盛顿周一表示，叙利亚总统应对上周使用化学武器攻击平民负责，美国国务卿克里称这是一次“道德败坏的行动”

新兴市场货币重挫，印度卢比触及纪录低位，俄罗斯卢布、印尼卢比和一系列其他货币均跌至数年低位。

叙利亚局势日益令人紧张，盖过了欧美乐观数据产生的影响。

德国IFO企业景气指数显示，企业信心触及16个月来最高水平，但数据对欧元的影响仅昙花一现。

美国8月消费者信心改善，而S&P/Case Shiller房价指数显示，经季节性调整后，20个大都会地区的房价6月攀升。

欧元兑美元尾盘上扬0.2%，报1.3392美元。

过去两个交易日，包括楼市数据在内的令人失望的美国数据重压美元，不过低吸买盘限制跌幅。

根据路透数据，美元指数.DXY尾盘回落0.3%，报81.138。

(完)

(编译 母红； 审校 张涛)

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