日圆和瑞郎上涨 受伊拉克暴力冲突和俄乌天然气纠纷带动

路透纽约6月16日 - 日圆和瑞郎周一上涨，日圆兑欧元一度触及四个月高位，因伊拉克暴力冲突恶化和俄罗斯与乌克兰天气然纠纷引发避险买盘。

英镑兑美元攀升至1.70美元以上，为约五年来首次，因投资者押注英国央行将在本年底前收紧货币政策。

美元下滑，因美国经济增长力道令人怀疑，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时机的线索。

Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，推动日圆和瑞郎避险买盘的原因是，“地缘政治动荡和对美国经济复苏力道的疑虑。”

美元兑日圆JPY=下跌0.23%，报101.82日圆，在本月交投区间的低端。在美国市场稍早，欧元兑日圆挫跌至四个月低位，之后反弹至138.16日圆。

过去一周，逊尼派伊斯兰武装份子加强了对伊拉克北部的控制，试图推翻什叶派领导的伊拉克政府。

乌克兰未能如期支付天然气欠款，俄罗斯俄罗斯周一切断了对乌克兰的天气然供应，此举可能干扰对欧洲其他地方的供应。

美元CHF=和欧元兑瑞郎下跌，分别报0.8975瑞郎和1.2179瑞郎。

**焦点在美联储会议**

地缘政治紧张局势令油价不断攀升，可能拖累全球经济增长，且可能限制美联储过早升息。

分析师预计，美联储决策者可能在距今约一年后收紧政策。美联储将在周二和周三举行政策会议。如果决策者暗示升息时间可能长于上述预期，美元或会下跌。

“美联储声明的措辞可能温和，暗示升息时机可能晚于市场预期，这可能限制美元的后市表现，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

美元兑多数主要货币下跌。

欧元兑美元 EUR= 升0.2%，报1.3569美元，高于本月稍早欧洲央行减息时触及的四个月低位1.3503美元。

英镑兑美元在纽约市场触及1.7011美元的峰值，为2009年8月来最高，之后回落至1.6978美元。

英国央行总裁卡尼的言论引发市场押注英国央行可能在本年底前收紧政策。英国央行副总裁宾恩在周日接受访问时称，对英国央行开始利率“正常化”表示欢迎，带动英镑进一步攀升。

欧元兑英镑一度跌至2012年10月来最低0.7959英镑的低位，之后反弹至0.7997英镑。

(编译 利棣儿；审校 母红) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。