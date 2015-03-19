专访：弱势日圆不会导致美国与日本发生货币战--前IMF副总裁

路透东京3月18日 - 国际货币基金组织(IMF)前副总裁筱原尚之周三在路透专访中表示，日圆兑美元下滑并不会引发美日之间的货币战争，因为日圆贬值是两国货币政策走向不一致造成的。

筱原尚之在IMF的任期于上月底结束，他也曾担任过日本财务省财务官。他表示，就算日圆兑美元接近八年低点，他也未曾听闻太多来自美国当局的关切。

美元在上周升至122日圆上方，为2007年中期以来最高位，因市场预期美联储将最早在今年6月升息，而日本央行恐将继续扩大量化宽松。

弱势日圆“不会成为大问题，因这是货币政策歧异所造成的，”筱原尚之说。“但如果(日本)是以汇率为目标来干预的话，那就另当别论了。”

他还说，“不会造成以往那样的货币战争。”他指的是数十年前美日之间的摩擦。当时批评者指责日本大举在市场抛汇以压低日圆，从而让出口商受惠。

日圆下跌增强了出口产品竞争力，使出口企业赚得钵满盆盈，但同时也提高了进口成本。

筱原尚之表示，日圆走软对总体经济而言是有利的，但政策制定者也要观察各行业所受到的影响。

他预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)要到秋季或更晚才会升息；美元进一步上涨将引起对新兴市场震荡的更多忧虑，而不是日圆的影响。

他说，日本在2017年之前可能不会实现央行通胀目标2%，但日本央行现在不必扩大货币刺激。

筱原尚之表示，日本央行不应执着于用两年时间实现通胀目标，而是将其当做一个中期目标。

“仅仅确立一个2%的通胀目标，并承诺尽一切可能实现这一目标，这种做法并不能让市场信服，”他补充说，“要让市场相信你的话，就得设定一个从市场角度来看切实可行的目标。”(完)

(编译 李婷仪/王颖；审校 郑茵/艾茂林)

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