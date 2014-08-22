路易威登旗下基金投资韩国演艺娱乐公司YG

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔8月20日(记者 Joyce Lee) - 法国奢侈品巨头路易威登(LVMH.PA)旗下私募股权基金L. Capital Asia将向韩国YG Entertainment公司(122870.KQ)投资至多8,000万美元。YG公司旗下有一大批签约流行音乐艺人，其中包括演唱《江南Style》的饶舌歌手Psy。
这笔投资也是这家全球性基金公司对“韩流”文化投注的最大赌注之一。此举可能也有助于加速YG挺进时尚产业。“韩流”文化内容包括音乐、电视剧以及化妆品等消费品。目前“韩流”文化在亚洲和全球大行其道。
YG投资关系负责人Eai-Jin Song表示，YG和路易威登还在商谈达成战略伙伴关系一事，但他拒绝透露具体细节。路易威登是全球最大的奢侈品制造商。
YG此前表示，公司本季度将与三星集团旗下时装公司第一毛织株式会社(Cheil Industries)联合推出一款时装品牌。分析师表示，预计YG还将进军化妆品行业，并与中国环亚集团及韩国本土化妆品制造商COSON (069110.KQ)联手合作。
韩国证券公司Kiwoom Securities分析师Hong Jung-pyo表示：“我预计这笔投资将使YG得以跻身时尚业。YG可利用其艺人对其时装产品进行曝光和推广。”
根据YG的文件，L. Capital Asia将投资610亿韩元（6,000万美元）购买YG最新发行的优先股股份，并正洽谈从梁铉锡（Yang Hyun-suk）手中再购买价值2,000万美元的股份。梁铉锡之前是一名韩国流行音乐艺人，后创立YG，目前是YG的最大股东。L. Capital Asia在入股后将成为YG第二大股东。
YG是韩国三大流行音乐演艺娱乐公司之一，截至周三收盘，YG的市值为6.90亿美元。
韩国风险投资协会(Korea Venture Capital Association)秘书长James Park上周表示：“韩国的文化项目实现盈利不会等很久，收益率正在改善，且外国投资者也显示出更多兴趣，特别是对于YG这样的成功案例。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。