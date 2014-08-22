路易威登旗下基金投资韩国演艺娱乐公司YG

路透首尔8月20日(记者 Joyce Lee) - 法国奢侈品巨头路易威登(LVMH.PA)旗下私募股权基金L. Capital Asia将向韩国YG Entertainment公司(122870.KQ)投资至多8,000万美元。YG公司旗下有一大批签约流行音乐艺人，其中包括演唱《江南Style》的饶舌歌手Psy。

这笔投资也是这家全球性基金公司对“韩流”文化投注的最大赌注之一。此举可能也有助于加速YG挺进时尚产业。“韩流”文化内容包括音乐、电视剧以及化妆品等消费品。目前“韩流”文化在亚洲和全球大行其道。

YG投资关系负责人Eai-Jin Song表示，YG和路易威登还在商谈达成战略伙伴关系一事，但他拒绝透露具体细节。路易威登是全球最大的奢侈品制造商。

YG此前表示，公司本季度将与三星集团旗下时装公司第一毛织株式会社(Cheil Industries)联合推出一款时装品牌。分析师表示，预计YG还将进军化妆品行业，并与中国环亚集团及韩国本土化妆品制造商COSON (069110.KQ)联手合作。

韩国证券公司Kiwoom Securities分析师Hong Jung-pyo表示：“我预计这笔投资将使YG得以跻身时尚业。YG可利用其艺人对其时装产品进行曝光和推广。”

根据YG的文件，L. Capital Asia将投资610亿韩元（6,000万美元）购买YG最新发行的优先股股份，并正洽谈从梁铉锡（Yang Hyun-suk）手中再购买价值2,000万美元的股份。梁铉锡之前是一名韩国流行音乐艺人，后创立YG，目前是YG的最大股东。L. Capital Asia在入股后将成为YG第二大股东。

YG是韩国三大流行音乐演艺娱乐公司之一，截至周三收盘，YG的市值为6.90亿美元。

韩国风险投资协会(Korea Venture Capital Association)秘书长James Park上周表示：“韩国的文化项目实现盈利不会等很久，收益率正在改善，且外国投资者也显示出更多兴趣，特别是对于YG这样的成功案例。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。