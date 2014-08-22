路易威登旗下基金投资韩国演艺娱乐公司YG

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月20日(记者 Joyce Lee) - 法国奢侈品巨头--路易威登 旗下私募股权基金L. Capital Asia将向韩国YG Entertainment公司 投资至多8,000万美元。YG公司旗下有一大批签约流行音乐艺人，其中包括演唱《江南Style》的饶舌歌手Psy。
这笔投资也是这家全球性基金公司对“韩流”文化投注的最大赌注之一。此举可能也有助于加速YG挺进时尚产业。“韩流”文化内容包括音乐、电视剧以及化妆品等消费品。目前“韩流”文化在亚洲和全球大行其道。
YG投资关系负责人Eai-Jin Song表示，YG和路易威登还在商谈达成战略伙伴关系一事，但他拒绝透露具体细节。路易威登是全球最大的奢侈品制造商。
YG此前表示，公司本季度将与三星集团旗下时装公司第一毛织株式会社(Cheil Industries)联合推出一款时装品牌。分析师表示，预计YG还将进军化妆品行业，并与中国环亚集团及韩国本土化妆品制造商COSON 联手合作。
韩国证券公司Kiwoom Securities分析师Hong Jung-pyo表示：“我预计这笔投资将使YG得以跻身时尚业。YG可利用其艺人对其时装产品进行曝光和推广。”
根据YG的文件，L. Capital Asia将投资610亿韩元（6,000万美元）购买YG最新发行的优先股股份，并正洽谈从梁铉锡（Yang Hyun-suk）手中再购买价值2,000万美元的股份。梁铉锡之前是一名韩国流行音乐艺人，后创立YG，目前是YG的最大股东。L. Capital Asia在入股后将成为YG第二大股东。
YG是韩国三大流行音乐演艺娱乐公司之一，截至周三收盘，YG的市值为6.90亿美元。
韩国风险投资协会(Korea Venture Capital Association)秘书长James Park上周表示：“韩国的文化项目实现盈利不会等很久，收益率正在改善，且外国投资者也显示出更多兴趣，特别是对于YG这样的成功案例。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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