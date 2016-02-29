雅虎CEO虽差劲但公司本身存在“许多机遇”--基金经理

路透波士顿2月26日 - 曾公开批评过雅虎执行长(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)的积极型对冲基金经理Jeffrey Smith周五表示，他认为雅虎“存在很多机遇”。

Smith所在的公司Starboard Value曾威胁要发起代理权争夺，向雅虎董事会施压，要求他们罢黜梅耶尔。

但他周五在麻省理工学院(MIT)斯隆商学院投资会议上发表的讲话中，没有更多地透露他的公司计划对雅虎采取什么行动，而只是表示，雅虎目前“处境令人关注”。

Smith坚持不愿透露更多，他表示，雅虎存在许多价值，但他指出，雅虎在改善运营方面没有取得“很大成效”。(完)