雅虎CEO虽差劲但公司本身存在“许多机遇”--基金经理

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透波士顿2月26日 - 曾公开批评过雅虎执行长(CEO)梅耶尔(Marissa Mayer)的积极型对冲基金经理Jeffrey Smith周五表示，他认为雅虎“存在很多机遇”。
Smith所在的公司Starboard Value曾威胁要发起代理权争夺，向雅虎董事会施压，要求他们罢黜梅耶尔。
但他周五在麻省理工学院(MIT)斯隆商学院投资会议上发表的讲话中，没有更多地透露他的公司计划对雅虎采取什么行动，而只是表示，雅虎目前“处境令人关注”。
Smith坚持不愿透露更多，他表示，雅虎存在许多价值，但他指出，雅虎在改善运营方面没有取得“很大成效”。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。