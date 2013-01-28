易纲称人行未刻意提倡人民币国际化

中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲在达沃斯接受采访时表示，中国央行对人民币的国际化采取市场化取向，没有刻意扶持；易纲称，中国央行现在做的只是把对人民币的歧视去掉，使其与其他储备货币一样可以用于跨境支付和投资。同时他认为，目前人民币汇率比较接近平衡水平。路透