易纲：强制结售汇彻底告别历史舞台

中国国家外管局局长易纲周日参加中国经济变革论坛时称，外贸企业强制结售汇制度已彻底告别历史舞台，外汇储备目前为3.2万亿美元，十分充裕。''到去年底前，又彻底将一些有矛盾的文件清理，将有碍自主结售汇的残留废除掉了。''他并表示外汇储备绝对不是越多越好，未来将有机会做到藏汇于民。路透