易纲：外汇监管重点向负面清单转变 研究价格调节手段

路透北京1月2日 -中国人民银行副行长、外管局局长易纲周四表示，现阶段中国外汇管理改革的着力点在于推进贸易和投资便利化，应尽快推动外汇管理重点向“负面清单”转变，深入研究价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。

易纲发表在《求是》杂志上的文章指出，新时期外汇管理应从重审批转变为重监测分析，从重事前监管转变为强调事后管理，从重行为管理转变为更加强调主体管理，从“有罪假设”转变到“无罪假设”，从“正面清单”转变到“负面清单”，从“法无明文授权不可为”转为“法无明文禁止即可为”。

“切实推动管理重点从 “正面清单”向“负面清单”转变。”易纲在文中指出。

他认为，下一步要针对潜在风险，加快建立跨境资金流动监测预警平台和指标体系，把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理工作的关键，深入研究“托宾税”、无息存款准备金、外汇交易手续费等价格调节手段，抑制短期投机套利资金流出入。

同时，要扩大外汇市场开放，放宽交易范围，增加交易主体，丰富避险保值产品，逐步建成一个成熟发达的多层次外汇市场体系。对于具备条件的地区可通过试点等方式，鼓励开展外汇管理政策创新。

他强调，要对外汇管理各项重要任务进行梳理，确定实施步骤、时限以及分工，明确路线图和时间表，充实以逆周期调节为主的政策预案。（完）

(发稿 张晓翀；审校)

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