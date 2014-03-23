易纲：今明两年金融改革的重点是利率市场化

路透北京3月22日 -中国央行副行长易纲周六称，今年、明年金融改革的重点是推进人民币存款利率的改革，利率市场化方面会有实质性的进展。

财新网援引易纲在北京举行的中国发展高层论坛上称，未来几年，中国的金融改革主要是包括金融市场的对内对外开放，民营银行、多层次资本市场、明显提高直接融资比重；要素价格放开，让市场发挥决定性的作用；推进汇率、利率市场化和资本项目的开放。

“今年、明年重点是推进人民币存款利率的改革，让固定收益、存款、同业、贷款有一个全方位的利率市场化。利率市场化方面会有实质性的进展。”易纲说。

中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。

易纲表示，在汇率形成机制方面，今后双向浮动会是常态，弹性会增加，人民币汇率将主要由市场供求来决定，央行对汇率的决定作用会减弱。

央行决定自3月17日起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。

市场化之后，金融风险是不是可控？易纲称，建立存款保险制度，完善市场化退出机制，金融业基础设施，清算托管后台场外市场的链接各种市场的互联互通。

周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。（完）

(发稿 谢衡; 审校)

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