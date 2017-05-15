易纲称现阶段扩大丝路基金规模非常必要 前期已累积大量项目

路透上海5月15日 - 中国央行副行长易纲表示，“一带一路”沿线资金需求非常庞大，丝路基金在前期已经积累了大量的项目储备，未来对资金支持也存在大量需求，对丝路基金增资有助于发挥其运作模式较为灵活高效的优势，更好地推进“一带一路”建设。

新华社周一刊登对其专访并称，更充足的资金也有助于丝路基金进一步发挥其杠杆撬动作用，更好地调动沿线国家资源和国际金融机构的资金，促进中国与沿线国家的贸易投资合作，分享“一带一路”建设成果。

“（丝路基金）与若干重点行业中的中外领先企业建立起了稳固的合作伙伴关系，在开展项目筛选和投融资、加强信息交流和经验分享、共同设立基金等方面形成了良好的合作基础，“一带一路”建设的投融资合作效应日益显着。”易纲称。

中国国家主席习近平周日在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布，中国将加大对“一带一路”建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币。

目前，丝路基金已与30多个国家（地区）政府部门建立了工作联络；与包括IFC（国际金融公司）、EBRD（欧洲复兴开发银行）、EIB（欧洲投资银行）、亚投行、金砖银行等多个国际多边机构探索开展多种形式的合作。

在易纲看来，丝路基金在金融方面有不同于其他金融机构的四方面独特之处。一是具有高效的决策机制。丝路基金是服务于“一带一路”的中长期投资基金，在遇到重大投资项目时，可以主动快速做出决策，把握市场机遇，在风险可控的基础上实现经营的可持续性和盈利性。

二是能与已开展的贷款等投融资形成互补。以前中国开展的融资多以贷款为主，丝路基金通过以股权为主的多种投融资方式，可根据地区、行业或项目类型分设子基金，坚持互利共赢，商业化运作，可与已开展的债权融资相互配合，充分发挥各自优势，形成互补。

三是灵活开展联合融资，发挥杠杆撬动作用。丝路基金通过与国际开发机构、境内外金融机构等发起设立共同投资基金等方式开展合作，既扩展了融资来源，有助于更好地推动“一带一路”建设，也可以更好地降低融资风险。据粗略估算，目前丝路基金所参与项目涉及的总投资额已达到800亿美元。

四是发挥中长期投资对项目的支持作用，为一些建设和运营期限较长、私人资本进入较少的项目提供比较稳定的资金来源。

截至今年一季度，丝路基金已签约15个项目，承诺投资金额累计约60亿美元，投资覆盖了“一带一路”沿线的俄、蒙、中亚、南亚、东南亚、西亚、北非及欧洲等地区。此外，丝路基金还单独出资20亿美元设立了中哈产能合作基金。(完)