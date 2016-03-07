人民币波动性很小 外汇储备在合理充裕水平--易纲

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透北京3月7日 - 中国央行副行长易纲周一表示，人民币汇率波动性很小，对美元及一篮子货币的波动性在全世界来说是最小的。外贸企业应该逐步适应汇率的波动。
他在全国两会（政协和人大会议）期间对记者表示，随着汇率预期平稳，外汇储备会处于一个合理充裕的水平，现在也是合理充裕的水平。中国藏汇于民很明显，跨境资本流动在正常范围内。
易纲周日在政协记者会上表示，中国外汇储备规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归正常。
(发稿 李文科/孙琦子； 发稿 黄凯)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。