人民币波动性很小 外汇储备在合理充裕水平--易纲

路透北京3月7日 - 中国央行副行长易纲周一表示，人民币汇率波动性很小，对美元及一篮子货币的波动性在全世界来说是最小的。外贸企业应该逐步适应汇率的波动。

他在全国两会（政协和人大会议）期间对记者表示，随着汇率预期平稳，外汇储备会处于一个合理充裕的水平，现在也是合理充裕的水平。中国藏汇于民很明显，跨境资本流动在正常范围内。

易纲周日在政协记者会上表示，中国外汇储备规模将保持合理适度水平，因企业和个人优化资产负债表的调整将会回归正常。