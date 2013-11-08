易方达联手淘宝推定制基金

沪深证交所两融余额周四增11.2亿元至9,286.4亿元
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。
路透上海11月8日 -在淘宝网月初获得中国证监会基金销售的无异议函后，基金公司联手淘宝推出收益率竞争性产品就成为市场关注的焦点。易方达基金公司周四公告称，将推出一款淘宝定制版基金，约定年化收益率达6%。
易方达公司网站的公告称，将于11月11日起发行易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金，其中聚盈A的募集上限为4.68亿份（不包含利息折算的份额），聚盈B不设募集上限。基金聚盈A仅通过易方达基金官方淘宝店网上交易系统公开发售。
公告显示，聚盈A的约定年收益率（单利）=一年银行定期存款利率（税后）+3.0%，这意味该收益率将达到6%，虽低于此前百度(BIDU.O)理财产品曾宣称8%的收益率，但高于目前市场同类产品的收益率。
此前百度曾宣布其与华夏基金公司合作的基金保证8%年化收益，引起市场轩然大波，不过百度之后马上改口称将不承诺收益。
公告显示，在基金募集期内，投资人通过直销机构的网上交易系统首次认购聚盈 A 的单笔最低限额仅为人民币100元。（完）
(发稿 徐永； 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。