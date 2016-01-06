易方达在美国发行首只RQFII A股主动管理型基金

路透香港1月6日 - 中国第三大公募基金--易方达旗下香港资产管理公司日前在美国已成功发行首只人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品--易方达中国A股增强基金，这是中资公司首次在美国发行的主动管理型基金。

易方达（香港）周二稍晚发布新闻稿显示，该支基金通过主动管理方式，以RQFII额度和沪港通渠道，将80%的资产投资于A股市场，产品额度依赖公司的RQFII总额度，截至去年12月27日，该公司拥有272亿元人民币额度。

“这是中国公司第一次基于《1940年投资公司法》下注册发行的共同基金，这标志着中国资产管理公司在海外市场从提供被动产品到主动管理型的转变。”易方达（香港）董事总经理及美国区总监章强称。

这支A股增强基金主要依赖易方达基金总部的量化团队，采用基本面、技术分析和量化相结合的投资策略。销售方面，聘用美国当地的销售团队，在近日已开始面向零售渠道发售。

章强认为，相对于美国成熟市场，A股超额收益更加明显，主动管理产品能获取更多的超额收益。预期A股今年将会纳入MSCI指数，“作为首只美国市场RQFII A股产品，今年年底即可获得一年完整的业绩记录，海外的投资机构非常看重这一点。”

“作为我们海外扩展战略的一部分，易方达香港在美国的子公司在2015年8月已成立，我们盼望在今年能发行更多产品。”章强称。

易方达（香港）目前资产管理规模突破400亿元人民币，已于美国、欧洲及亚太地区等六个交易所分别挂牌上市了18只RQFII ETF 及RQFII/QFII公募基金。（完）