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中国财经 | 2013年 3月 6日 星期三 10:10 BJT

易纲：或用回购、央票收回过多流动性以保证物价稳定

路透北京3月6日 - 中国央行副行长易纲周三称,针对外汇占款较大情况，会采取对冲，或用回购，或用央票收回过多的流动性.以保证物价稳定。

他在两会间隙表示，今年M2增长13%目标是适当的，不能说过低。

今年政府工作报告提出，GDP增长目标7.5%左右，CPI增长目标3.5%左右，M2增长目标是13%左右。

央行周二公布，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。(完)

(发稿 尹嫄婷; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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