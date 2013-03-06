易纲：或用回购、央票收回过多流动性以保证物价稳定

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 中国央行副行长易纲周三称,针对外汇占款较大情况，会采取对冲，或用回购，或用央票收回过多的流动性.以保证物价稳定。
他在两会间隙表示，今年M2增长13%目标是适当的，不能说过低。
今年政府工作报告提出，GDP增长目标7.5%左右，CPI增长目标3.5%左右，M2增长目标是13%左右。
央行周二公布，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。(完)
(发稿 尹嫄婷; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透上海3月30日 - 中国大型地产企业--绿地控股周四宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。
路透北京3月30日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。