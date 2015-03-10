易纲：密切关注CPI涨幅 在可见的未来料仍为正数

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透北京3月10日 - 据中国证券网报导，中国央行副行长易纲周二表示，中国的CPI涨幅在可见的未来还是正数，相关部门也在密切关注。
他在全国两会（政协和人大）间隙回答媒体提问时并称，日本和欧洲的经济通缩风险更大。
中国国家统计局稍早公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%。
(发稿 黄凯; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。