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中国财经 | 2015年 3月 10日 星期二 10:44 BJT

易纲：密切关注CPI涨幅 在可见的未来料仍为正数

路透北京3月10日 - 据中国证券网报导，中国央行副行长易纲周二表示，中国的CPI涨幅在可见的未来还是正数，相关部门也在密切关注。

他在全国两会（政协和人大）间隙回答媒体提问时并称，日本和欧洲的经济通缩风险更大。

中国国家统计局稍早公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%。

(发稿 黄凯; 审校 杨淑祯)

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