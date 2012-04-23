易纲：市场力量将更多决定汇价

路透华盛顿4月21日电---中国人民银行副行长易纲周六表示,中国在决定扩大人民币交易区间後可能会有後续动作,将采取更多举措让市场力量来决定汇价.

中国人行在4月14日宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一. 国际货币基金组织(IMF)、美国及其他贸易夥伴国对此举表示欢迎,贸易夥伴国一直认为人民币汇价遭到低估.

在华盛顿IMF春季年会的小组会议间隙被问及北京是否计划有进一步的变革时,易纲回答,"是的,我认为会."

"改革是旨在提高人民币汇率的灵活性,并让市场力量在决定汇价时扮演更重要的角色,"他表示.

"现在是让市场来或多或少决定汇价,(同时)降低干预的时候了,"易纲表示.

易纲并没有详述中国人行人民币後续举措计画或时间表,但指出人民币在香港的离岸市场交易区间有扩大的迹象.

"如果你看看过去两季的中国市场和海外市场,你会发现市场对人民币汇率一直有双向押注,"他表示.

"过去很长一段时间……人民币总是单向押注升值,"易纲表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

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