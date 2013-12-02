易纲：市场应在国际收支平衡中起决定性作用

路透北京12月2日 -中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲近日称，今年资本流入的压力确实比较大，外管局应对资本流入的预案有效果，但效果往往是暂时的，最根本的办法还是使市场起决定性作用。

国内媒体财新《新世纪》周刊刊登易纲专访文章，他并多次强调国际收支平衡的作用。他认为，市场起决定性作用，一个是追求国际收支大体平衡，另外汇率起比较大的作用，均衡水平的汇率会自动平衡国际收支。

易纲表示，当前中国外汇储备规模已经超过了边际成本和边际收益两条曲线交叉的均衡点，并称已经把贸易、外债、进出口、压力测试等模型都测试过，说明目前的外汇储备已经足够。

他表示，除了大量出口对资源环境造成巨大压力，央行对冲过多流动性需要付利息，有成本。此外，央行的市场干预也不是最优选择，应当让市场发挥决定性作用。

“惟一的药方就是追求国际收支平衡。”他说，“只要国际收支平衡了，外汇储备就可以不增长了，这是最简单的方法。”

2012年中国经常项目顺差、资本项目逆差的平衡格局初现，中国外汇储备增幅亦降至低位，经常项目顺差占GDP之比回落至合理水平。但今年前三个季度，中国又回到了经常项目和资本项目双顺差，近期中国的外汇净流入压力有所反弹，经常项目顺差较大，资本和金融顺差增长。

他称，今年国际收支重现“双顺差”，一方面和国际资本流动有关，主要发达国家央行都是宽松货币政策，这对中国压力比较大；另一方面，今年中国的货物贸易顺差也超过去年，在香港和大陆的企业和个人对人民币走势的预期也是重要因素。

易纲表示，要促进国际收支平衡，希望旅游、服务上花的钱多一些，对外投资多一些；政策上可以更加强调进口的重要性，鼓励中产阶级需求的一些进口，降低这部分产品在国内外市场的价差。

在外汇储备投资问题，他表示要做到资产负债要匹配、权责要匹配，要有充分的激励机制，要有一定的竞争。

**推进人民币汇率市场化形成机制**

关于人民币汇率制度，易纲表示，由市场供求决定汇率，是人民币汇率市场化形成机制的基本特征，今后会继续朝着市场化的方向走，同时比较平稳。

他描绘的最终的汇改目标，是在多数情况下总体上由市场决定的自由浮动，同时不排除在危机冲击下、特殊事件发生时，还可以有符合、尊重市场规律的央行调控，“现在离自由浮动不远了，很近了。举个例子，2012年大部分时间里，央行没有入市。”

他表示，要以规则为基础进行干预，即官员个人的判断不能充分论证干预的必要性，必须设定一些条件，明确规定在什么条件下、可以以什么方式、做多大程度的干预。

最新公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，且创下2008年1月以来的单月新高。如此规模的外汇占款，也为央行实际上干预了人民币汇率提供了数字的佐证。

易纲并称，当前汇率市场化有三个要点，一是发展市场，让市场更加便利，进入、交易别受那么多行政审批的限制，根据市场需求发展套期保值等产品；二是增加汇率弹性，双向波动，人民币对美元的波幅可以适当扩大，增大套利成本。

三是希望人民币汇率在合理均衡水平上保持稳定，“但跟过去不同，不是盯住美元不动。”

在资本项目可兑换方面，他认为资本项目可兑换是对人民财产权的进一步的保护和进一步的扩围；要在宏观审慎的管理框架下实现自由流动。

他还表示，当前因延续过去的统计口径，中国公布的外债还没有人民币外债；但在理论上已经解决了这个问题，应该包括所有的中国经济主体与境外的负债关系。

**利率市场化**

易纲表示，在条件成熟时将推进放开存款利率，这主要看两点：一是必须有新的基准代替央行的基准利率，就是市场利率要成为基准；二是要看银行内部核算是不是都以市场利率为基准。

他举例称，可能是上海银行间同业拆放利率（Shibor）代替基准利率，如果将来发展到银行的很多定价都以Shibor为基准了，总行和分行上存下贷、资金往来核算是以Shibor为准，而不再是以存款利率为准，那就是可以放开的信号。

此外，对于近期债市资金比较紧张的问题，他认为，市场波动是自然的，对于这些波动要有平常心，要有容忍的范围，“当然，央行也不会让它发展到极端，发展到影响到经济活动的程度。”（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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