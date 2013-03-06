易纲：人行会用回购和央票对冲流动性（更新版）

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路透北京3月6日 - 针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲周三表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。

他在“两会”间隙对记者表示，今年M2增长13%左右的目标是适当的，不能说过低。

今年政府工作报告提出GDP增长目标7.5%左右，CPI增幅目标控制在3.5%左右，M2增长目标是13%左右。

“13%比11%（7.5%的GDP加上3.5%的CPI）还大了两个百分点，已经考虑到货币化和其它因素……不能说过低，”易纲并指出，今年社会融资总规模是市场化的结果，不好说具体数。

他认为，中国要大力发展直接融资，更多发展多层次资本市场。

中国央行一直迟迟到昨日才公布1月外汇占款数据。央行公布，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。(完)

(发稿 尹嫄婷; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

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