易纲：人行明年或推出多项金融改革

路透上海12月3日电---中国人民银行副行长易纲表示,明年可能会推出多项改革和调整,央行会按照渐进的方式推进金融改革,包括利率市场化、资本项目开放等都将以稳健的速度推进实施.

上海证券报周一并报导称,在谈到近期人民币走势问题时,易纲指出,央行干预汇市行为在减少,今後人民币汇率将更加市场化,更大程度上发挥市场配置资源的基础性作用,人民币接下来会继续在均衡汇率水平左右进行波动.

他并预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)应可以控制在2.7%左右,这将是一个相当不错的结果;而明年CPI涨幅控制在4%以内将是大概率事件.同时随着经济结构调整进行,预计明年国内生产总值(GDP)增速将与今年持平或高於今年约7.5%的水平.

他还谈到,人民币国际化要尊重市场规律,是一个水到渠成的过程,央行做的只是去掉歧视性规定,使人民币、美元、欧元可以同等竞争,用人民币还是美元,应由交易、贸易、投资的夥伴根据自身的情况自主选择.

中国10月CPI同比涨幅降至近三年低点至1.7%,PPI降幅收敛,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控,为货币政策调整预留空间.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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