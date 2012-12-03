易纲：人行明年或推出多项金融改革

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海12月3日电---中国人民银行副行长易纲表示,明年可能会推出多项改革和调整,央行会按照渐进的方式推进金融改革,包括利率市场化、资本项目开放等都将以稳健的速度推进实施.
上海证券报周一并报导称,在谈到近期人民币走势问题时,易纲指出,央行干预汇市行为在减少,今後人民币汇率将更加市场化,更大程度上发挥市场配置资源的基础性作用,人民币接下来会继续在均衡汇率水平左右进行波动.
他并预计,今年全年居民消费价格指数(CPI)应可以控制在2.7%左右,这将是一个相当不错的结果;而明年CPI涨幅控制在4%以内将是大概率事件.同时随着经济结构调整进行,预计明年国内生产总值(GDP)增速将与今年持平或高於今年约7.5%的水平.
他还谈到,人民币国际化要尊重市场规律,是一个水到渠成的过程,央行做的只是去掉歧视性规定,使人民币、美元、欧元可以同等竞争,用人民币还是美元,应由交易、贸易、投资的夥伴根据自身的情况自主选择.
中国10月CPI同比涨幅降至近三年低点至1.7%,PPI降幅收敛,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控,为货币政策调整预留空间.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。