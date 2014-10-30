易纲：加快人民币资本项目可兑换 推动资本市场双向开放

路透北京10月30日 - 中国人民银行副行长易纲周四表示，要推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易的可兑换程度，加快推进和实现人民币资本项目可兑换。

易纲在金融街论坛上指出，最近人民币国际化的步伐加快，在这个当口上，中国加快对外开放，加快金融市场的融合，更有利于中国经济的发展，能够更好的服务于实体经济，使得实体经济从开放中、融资上得到实惠。

“我们知道金融市场是连通的，同时境内和境外的市场是优势互补的。”他表示。

对于防范金融风险，易纲指出，存款保险是金融安全网一个重要组成部分。目前，人民银行会同有关部门推进各项工作，制度的建立工作稳步推进，并取得很大进展，已经接近成熟。

此外，他称，中国的金融体系总体稳健，金融风险总体可控。不过，最近中国的不良资产率在上升，有些风险还在积累，有些平台进入了还债高峰，再加上中国的金融长期以来为实体经济服务，也积累了一些不容忽视的风险。

易纲并称，一些个案的违约和风险是正常的，控制风险并不是完全消灭任何风险，一些小的局部违约有利于市场和广大的参与者提高风险意识，因此，要处理好个案和整体风险的关系。守住不发生系统性和区域性金融风险的底线是完全有把握的。

此前，中国央行副行长胡晓炼称，将积极推进人民币资本项目可兑换，为跨境人民币业务发展拓宽渠道，对证券投资领域等未实现完全可兑换的跨境人民币业务审慎、分步推进，并适度采取准入、额度等风险管控措施。(完)

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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