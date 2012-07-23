易纲：人民币汇率接近均衡

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京7月23日电---中国国家外汇管理局局长易纲日前表示,目前人民币汇率接近均衡,外储过去一年亦非常平稳,显示央行大幅减少了市场干预,市场供需大致平衡,资金流入流出平稳.
"目前及未来可预见的一段时间内,人民币汇率非常接近均衡汇率.而人民币对美元汇率水平,取决於两国的劳动生产率变化和货币政策的松紧程度."新华社报导援引他在"CCER/CMRC中国经济观察"第30次报告会上称,
他并表示,去年四季度以来,人民币汇率单边升值预期打破,呈现出双向波动,企业对汇率走向反应敏锐.由於汇率预期改变,企业的购汇持汇意愿显着增强,表现为企业境内外汇存款快速上升--去年10月至今,增幅接近60%.
上周五人民币兑美元即期收报6.3735元;中间价为6.3112元.此前数据显示,截至今年6月末,中国外汇储备余额为3.24万亿美元.
在对外投资方面,易纲认为,未来发展空间很大.中国虽然投资回报率较高,发展最快,但从分散风险、对冲风险、获得技术和市场及整合产业链等角度看,"走出去"非常必要,且当前国际经济金融形势亦给国内企业提供了较好的并购机会.
他并分析称,一方面,欧美企业经营压力加大,接受并购和国际化的意愿增强;另一方面,市场估值水平显着下降;监管层对中国资本态度也出现改善.不过他也强调,"走出去"不能急功近利,要确保现金流覆盖成本,保障流动性安全.
商务部此前数据显示,上半年,中国境内投资者累计实现非金融类直接投资354.2亿美元,同比增长48.2%.其中,通过并购方式实现的直接投资118亿美元,占中国同期投资总额的33.3%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。