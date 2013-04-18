易纲：目前适合考虑进一步扩大人民币汇率波动区间

路透北京4月18日 - 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

新华社援引易纲在国际货币基金组织(IMF)题为汇率安排的研讨会上的话称，“中国一直循序渐进地推进改革，方向是明确的，未来几年也将进一步推进资本项目可兑换改革。”

他并称，自2005年以来，人民币汇率形成机制市场化改革已取得明显进展，截至目前人民币对美元名义汇率已升值约32％，人民币实际有效汇率升值超过36％。

易纲还表示，中国高度关注各国货币竞争性贬值的可能性及负面影响。

“如果某些货币大幅贬值，引起其他国家的竞争性贬值，这是国际货币基金组织和二十国集团都不愿看到的。”他在会后接受媒体采访时称，“陷入竞争性贬值没有赢家。”

自金融危机以来，发达国家推出多轮量化宽松政策以刺激经济复苏，但这在某种程度上也引导本国汇率走弱。特别是近期日本央行出台的大规模宽松货币政策导致日元大幅贬值，引发了市场对主要货币竞争性贬值的担忧。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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