伊利股份拟5000万美元入股辉山乳业 稳定东北原料奶供应

路透上海9月10日 - 中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周二公告称，拟通过香港的全资子公司伊利国际投资辉山乳业，投资金额5,000万美元，以稳定东北地区原料奶供应。

公告未提及此次投资入股比例。根据公告，辉山乳业控股运营总部位于辽宁省沈阳市，目前拥有45家子公司，其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25家。牧场分布在辽宁省内，共运营50座牧场，存栏奶牛11万余头。

汤森路透旗下IFR周一引述消息人士称，中国东北区最大乳业公司--辉山乳业设订香港首次公开发行（IPO）招股价区间，集资高至13亿美元。

食品安全一直是中国奶品公司的主要议题，最为人所知的是2008年三聚氰胺事件，中国主要乳制品生产商蒙牛(2319.HK)、伊利纷纷落马，其后仍有大大小小的的相关事件传出。

另外，从今年3月开始，国家发改委对九家乳粉生产企业开展了反价格垄断调查。并于8月初宣布，合生元(1112.HK)等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元人民币，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。三家企业因配合执法机关调查并积极整改被免除处罚。 (完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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