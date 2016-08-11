伊利股份拟修改公司章程防恶意收购 被上证所发函问询

路透上海8月11日 - 在经历万科(000002.SZ)(2202.HK)收购事件后，同样股权分散的伊利股份(600887.SS)近日拟修订部分公司章程，为恶意收购设置“防护栏”，不过该举措被上海证交所发函问询。

据公司周二晚公告，此次修改公司章程条款包括伊利股份要求股东在持有公司股份达到3%时就要及时向伊利董事会书面通报，并在通报后两个交易日内不得买卖公司股票；以及之后每增加或减少3%都需及时通报，否则该股东将不能行使股票表决权等。

修改条款还包括：若要更换或提名董事会、监事会成员及修改公司章程的提案，须连续两年以上单独或合计持有公司15%以上股份的股东才有权提出该类提案；包括章程修改、董监会改选提案需由出席股东会的股东所持表决权的四分之三以上通过；在发生恶意收购时，伊利需一次性向董监事按上年薪酬和福利的十倍支付现金经济补偿金。

上证所周三发出的问询函提出，请伊利股份补充披露上述修改是否符合《公司法》和《证券法》等相关规定，以及相关制裁和赔偿等措施的法律依据及合理性。

按《证券法》等相关规定，投资者在直接或间接持有上市公司股份达到5%时，应在三日内履行信息披露义务；持有上市公司10%股份以上的股东可提议召开股东会；股东会审议重大事项需三分之二以上的出席股东表决权通过等。

伊利股份目前没有控股股东或实际控制人，第一大股东呼和浩特投资公司持股仅为8.79%，前十大股东中公司董事占据四席，合计持股比例近8%。（完）